中國人口成長減少 學者：因女性抗拒政府催生壓力

中國人口不斷減少，專家認為原因之一是中國女性抗拒政府的催生壓力。（路透）

人口學者分析，中國人口成長減少的原因在於女性抗拒政府催生壓力；央行 顧問則建議當局跳脫傳統政策框架，透過促進就業 和提高家庭收入來鼓勵生育。

華爾街日報報導，中國去年把維持數百年的世界第一人口大國的地位讓給印度，且難以扭轉出生率下跌趨勢。

中國的一胎化政策實行數十年，年輕人比前幾代人少，其中育齡女性年減數百萬人。

廣東人口學者何亞福根據最新數據表示，生育率不到替代率2.1的一半；這表示往後每一代的規模都會少於前一代的50%。

此外，許多女性不願結婚生子，將自己的人生目標置於北京政府和家族期望之上，迫使中國共產黨推展「生育友好文化」。

為鼓勵生育，地方政府無所不用其極，包括扮起紅娘辦相親，到發放現金獎勵措施；去年，武漢市某區提供生第三胎的家長每年1萬元人民幣(約1395美元)的獎勵，最長可補助至該名孩子長到6歲。

中國去年經濟的不確定性加劇女性生育的意願，許多年輕夫妻推遲組建家庭的計畫。

不同於美國，新冠肺炎疫情 對人口的影響持續消退；中國則是在取消嚴格的防疫措施後，出生率未能恢復預期水準。

中國的經濟挑戰可能持續，中方17日表示，去年中國經濟年增5.2%，低於疫情前超過6%的水準，反映房地產不景氣與國民消費縮手。

去年青年失業率飆升至創紀錄的21%，進一步削弱年輕人成家的意願。

中國國務院旗下智庫「發展研究中心」(Development and Research Center)去年底發布的研究報告指出，未來數十年，新生兒數量可能每十年減少100萬人。

中國央行學術顧問蔡昉去年底撰文寫道：「新的人口現實代表『需求面』日益成為經濟增長的持續性制約因素，尤其是家庭消費。」

蔡昉指出，當局應跳脫傳統政策框架，透過促進就業和提高家庭收入來鼓勵生育。