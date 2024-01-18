中國人口危機 63年來首度連2年負成長 出生率新低

中國的人口不斷下滑，政府的鼓勵生育政策又動力不足，專家擔心會對中國經濟產生不利影響。圖為北京一名婦女抱著小孩。（美聯社）

2023年中國人口持續減少，成為繼1959年至1961年三年「大饑荒」後，63年來首次連續第二年人口負成長。中國繼2022年總人口減少85萬人後，去年人口再減208萬，與此同時，出生人口則跌至902萬人。這將對中國經濟的成長潛力，產生深遠、長期的影響。

去年人口再減208萬 衝擊經濟

中國國家統計局公布，2023年中國總人口為14.09億人，減少208萬人，下降0.15%。路透報導，這個數字遠高於2022年人口減少85萬。去年全中國經歷了新冠肺炎病例激增，死亡總人數上升6.6%，達到1,110萬人，死亡率達到1974年文革期間以來的最高水準。而新生兒人數下降5.7%，為902萬人，出生率創歷史新低，為千分之6.39(6.39‰)，低於2022年的千分之 6.77(6.77‰)。

統計局資料顯示，去年人口自然成長率跌至負千分之1.48；老年人口占比則進一步擴大，60歲以及65歲以上人口，分別上升到21.1%、15.4%。到 2035 年，中國60歲及以上的退休 年齡人口，預計將從目前的2.8億，增加到4億以上，超過美國總人口。

相較於2019年出生人口1465萬人，中國短短五年時間新生兒就大減近四成，而且是連續七年下跌。其背後因素很多，如育齡女性人數減少、初婚年齡推遲、職場歧視、育兒費用高等。專家示警，中國恐已步入難以逆轉的人口負成長期。

人口統計學者：負成長恐難逆轉

中國的人口連續第二年負成長，專家憂心將會影響這個全球第二大經濟體的經濟發展。（美聯社）

密西根大學人口統計學家周雲表示，「正如從其他低生育率國家一次又一次觀察到的那樣，生育率下降往往很難逆轉。」

人口學者黃文政分析指出，出生人口下降會依次影響到各行各業，短期內是奶粉、兒童用品，中長期是教育、房屋、電子消費品、醫療、養老等。他表示，當前官方鼓勵生育力度不足，建議設立國家級人口基金，常態性向養育家庭發放養育費用。

龍年有機會回升？估長期仍減

儘管隨著龍年即將到來，專家都預測今年中國出生人口有機會回升，甚至再度跨越千萬門檻，但這是生肖文化因素影響，無法改變長期趨勢。中國國務院發展研究中心最新發布的「中國發展報告」即預測，未來出生人口約每10年會減少百萬。

中國人口與發展研究中心研究員張許穎及其團隊成員測算，2031至2040年，中國人口年均將減少370萬，之後人口負成長會不斷提速，預計2050年後，年均將減1000萬人。

路透報導，由於1980年至2015年中國實施的獨生子女政策，以及該時期快速的城市化進程，中國的出生率幾十年來一直直線下降。與日本 和南韓 早期的經濟繁榮一樣，大量人口從中國農村遷移到城市，而在城市生孩子的成本更高。2022年日本的出生率為6.3‰，而南韓的出生率為4.9‰。

報導指，中國2023年青年失業率創歷史新高，許多白領薪資下降，而儲存三分之二以上家庭財富的房地產產業危機加深。這些新數據加劇了人們的擔憂，即由於工人和消費者的減少，世界第二大經濟體的成長前景正在減弱，而老年人照護和退休福利成本的上升，給負債累累的地方政府帶來了更大的壓力。

根據聯合國的估計，印度去年超過中國成為世界上人口最多的國家，這引發了更多關於將中國供應鏈轉移到其他市場的爭論，特別是在北京和華盛頓之間地緣政治緊張局勢加深的情況下。