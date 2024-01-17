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電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

停室內、先規畫…酷寒氣候下 電動車「充電5建議」

記者顏伶如／綜合報導
北極氣旋來襲，傳出部分特斯拉電動車無法充電，車主只能棄車自救。（路透）
北極氣旋來襲，傳出部分特斯拉電動車無法充電，車主只能棄車自救。（路透）

過去一年電動車在美國創下銷量新高，這個冬季是許多駕駛人第一次使用全電動汽車。電動車電池功能與天候因素息息相關，氣溫太高或太低都對充電速率造成重大影響。遇到寒冷天候時，電動車為了保持車內空間舒適，還要讓電池維持一定溫度，通常因此消耗較多能量，影響頗為明顯，行駛範圍跟著縮小，開車出遊途中需要充電的次數相對增加。

電動車電池在尚未變暖的寒冷狀況時，可能無法像正常狀況一般接受充電。絕大多數鋰離子電池(lithium-ion batteries)都有相同問題，其中幾款電池問題特別明顯。

電動汽車充電公司Electrify America提供酷寒天候下為電動車充電的五大建議：

充電時間恐拖更長

充電速度是由車輛控制，並非充電樁。氣溫降低時，電動車軟體充電功能隨之降低。

入夜後查看預估里程

駕駛人應該查看入夜後氣溫變化，因為電動車在低溫狀態底下行駛里程將變小。某些電動車能在極端溫度底下預估行駛里程，並於顯示界面顯示。

預先規畫如何充電

出發之前最好預先找好公用充電站，以免臨時必須在短程之內尋找充電地點。

車子盡量停在室內

遇到極度低溫時，最好把車子停在室內。室內較為暖和，可以避免電動車在寒冷氣溫中充電速度變慢，還能讓充好的電力得以保存較久。

運用寒冷氣候功能

某些電動車附有預設功能，可以讓駕駛人設定或自行操作，讓電池變暖到比較理想的溫度。

極低溫襲擊北美，芝加哥多名特斯拉電動車的車主傳出無法充電，只能棄車回家。（美聯社...
極低溫襲擊北美，芝加哥多名特斯拉電動車的車主傳出無法充電，只能棄車回家。（美聯社）

另外，美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)則提供冬季駕駛電動車的四大技巧：

＊出發之前可以充著電讓車子先行預熱，不必消耗電池本身的電力。

＊絕大多數電動車車體重量頗重，路面濕滑的情況下，加速時不要開太猛。若車子有ECO功能，應該開啟。車子可能也有冬季/雪天駕駛模式。

＊如果路面溼滑最好關閉「再生煞車系統」(regenerative braking system)。

＊注意行駛範圍恐有變化。

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