冰點低溫環境 電動車平均里程減25%

電動車的電池在極低溫之下，效能都會降低，充電也會較慢。（美聯社）

根據消費者權益組織「消費者報告」(Consumer Reports)測試顯示，相較於氣溫較高時，在接近冰點的低溫 環境下，電動車 平均里程數會減少25%，主要原因就是低溫造成電池和駕駛的效率減緩。

有線電視新聞網(CNN)16日引述電動車電池研究公司Recurrent行銷主管賈伯森(Andy Garberson)說法，無論電池或人類都是在華氏60多度至70多度之間的溫度，才會達到最佳工作效能，因此若處於低溫環境，包括電池在內、各種化學反應都會變慢，造成電動車行駛里程減少。

賈伯森表示，除了電池反應會因為低溫而減緩，駕駛在寒冬季節，為了加熱車內，也會消耗動力。

一般燃油汽車的暖氣幾乎不會影響燃油效能，因為無論夏天或冬天，引擎燃燒燃油產生動力、啟動汽車並排放廢氣，會將多餘熱能(heat)輸送至汽車內保持溫度。

相較之下，電動汽車馬達和電池產生廢熱能(waste heat)很少，因為電池所有電力幾乎都用來驅動汽車，因此提供車內暖氣的電力會被扣除，造成行駛里程大幅下降。

另外根據「消費者報告」電動車測試，不斷重複短程行駛也會大幅降低里程，因為每次停車就是引擎冷卻、再發動引擎的重複過程，消耗更多電力，行駛里程也加倍耗損。

所幸多數新型電動車已配備最高效電力引擎，有助於減少低溫對電池效能的不利影響，不過當溫度低於華氏14度時，電池效能也無法正常發揮。

賈伯森表示：「無論為房子、熱水器還是汽車加熱，都需要相當高的效能，因此只能使用少量電力去維持車內溫度。」因為提供車內暖氣會導致行駛里程大幅下降。

賈伯森還提醒駕駛，每逢寒冬低溫之際，電動車充電時間也會拖的更長，因為無論充電、放電或為汽車供電都屬於化學反應，只要溫度降低，反應也隨之放慢。