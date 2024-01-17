我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

冰點低溫環境 電動車平均里程減25%

編譯俞仲慈／綜合16日電
電動車的電池在極低溫之下，效能都會降低，充電也會較慢。（美聯社）
電動車的電池在極低溫之下，效能都會降低，充電也會較慢。（美聯社）

根據消費者權益組織「消費者報告」(Consumer Reports)測試顯示，相較於氣溫較高時，在接近冰點的低溫環境下，電動車平均里程數會減少25%，主要原因就是低溫造成電池和駕駛的效率減緩。

有線電視新聞網(CNN)16日引述電動車電池研究公司Recurrent行銷主管賈伯森(Andy Garberson)說法，無論電池或人類都是在華氏60多度至70多度之間的溫度，才會達到最佳工作效能，因此若處於低溫環境，包括電池在內、各種化學反應都會變慢，造成電動車行駛里程減少。

賈伯森表示，除了電池反應會因為低溫而減緩，駕駛在寒冬季節，為了加熱車內，也會消耗動力。

一般燃油汽車的暖氣幾乎不會影響燃油效能，因為無論夏天或冬天，引擎燃燒燃油產生動力、啟動汽車並排放廢氣，會將多餘熱能(heat)輸送至汽車內保持溫度。

相較之下，電動汽車馬達和電池產生廢熱能(waste heat)很少，因為電池所有電力幾乎都用來驅動汽車，因此提供車內暖氣的電力會被扣除，造成行駛里程大幅下降。

另外根據「消費者報告」電動車測試，不斷重複短程行駛也會大幅降低里程，因為每次停車就是引擎冷卻、再發動引擎的重複過程，消耗更多電力，行駛里程也加倍耗損。

所幸多數新型電動車已配備最高效電力引擎，有助於減少低溫對電池效能的不利影響，不過當溫度低於華氏14度時，電池效能也無法正常發揮。

賈伯森表示：「無論為房子、熱水器還是汽車加熱，都需要相當高的效能，因此只能使用少量電力去維持車內溫度。」因為提供車內暖氣會導致行駛里程大幅下降。

賈伯森還提醒駕駛，每逢寒冬低溫之際，電動車充電時間也會拖的更長，因為無論充電、放電或為汽車供電都屬於化學反應，只要溫度降低，反應也隨之放慢。

不過多數新型電動車都有精密的溫度調控裝置，以便電池溫度維持理想範圍，賈伯森表示：「只要在寒冷環境，電動車會自動為電池加熱，所以無論戶外溫度如何，每當駕駛打算充電時，電池已經準備妥當。」

電動車的電池在極低溫之下，效能都會降低，充電也會較慢。圖為在充電站的悍馬車。（美...
電動車的電池在極低溫之下，效能都會降低，充電也會較慢。圖為在充電站的悍馬車。（美聯社）

電動車 低溫

上一則

特斯拉主導美市場 「這兩款車」銷量就占全國一半

下一則

停室內、先規畫…酷寒氣候下 電動車「充電5建議」

延伸閱讀

特斯拉Model Y、Model 3賣最好 銷量占全美一半

特斯拉Model Y、Model 3賣最好 銷量占全美一半
電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議
華為電動車火車頭出現了 取名「引望智能」

華為電動車火車頭出現了 取名「引望智能」
寒冬太耗能 電動車里程損失2成「從250降到200哩」

寒冬太耗能 電動車里程損失2成「從250降到200哩」

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28
賴清德贏得台灣總統選舉，寫下「礦工之子」站上權力最高峰的歷史新頁。(美聯社)

出生95天喪父 「礦工之子」站上權力之巔

2024-01-13 13:45
中華民國國防部9日下午數度以中、英文形式發出國家級警報，宣布中國大陸當天下午3時4分發射衛星。(歐新社資料照片)

飛越南部?飛越越南?… 紐時：飛彈?火箭?衛星? 台灣亂了套

2024-01-10 01:25

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案