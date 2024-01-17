愛阿華州共和黨初選告捷 川普瞄準新罕布夏州 鎖定海理攻擊

愛阿華州共和黨黨團會議投票結果出爐，前總統川普不僅維持自己的基本盤，還大贏對手超過30個百分點。(路透)

前總統川普 愛阿華州共和黨 黨團初選以破紀錄得票率勝出之後，立即把目光放在下一站新罕布夏州 ，並鎖定對手前南卡羅來納州州長妮姬‧海理(Nikki Haley)發動攻擊；在愛州初選中名列第三的海理16日則表示，除非川普參加下一場共和黨總統辯論，否則她也不會出席18日在新罕布夏州舉行的辯論會。

愛州初選拿下第二名的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，雖然得票率遠遠落後川普，卻宣布會繼續努力；而得票率僅個位數的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，以及前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)陸續在選後宣布退選。

由於參加辯論的參選人只剩下德桑提斯，主辦18日晚辯論的美國廣播公司(ABC)16日稍後宣布取消這場活動。

華爾街日報16日報導，海理對於選情較被看好的新罕布夏州寄予厚望，期盼擋下川普氣勢，但川普在愛州取得勝利之後，瞄準新罕布夏州乘勝追擊。

新罕布夏州初選1月23日將登場，一般認為，傾向中間路線的當地共和黨選民較青睞對象是海理。海理喊出競選訴求是：川普總統任內雖然表現不錯，可是各種爭議到了今年11月大選時，恐會降低贏過拜登的機會。

海理在新罕布夏州競選時發布聲明：「在這次競選我們已經舉辦五次精采的辯論，很遺憾地，川普迴避了所有辯論，他已經無處可躲。我參與的下一場辯論將只會是與川普或拜登的辯論。」

此舉可能是由於上一場辯論只有海理和德桑提斯參與，而海理表現不如預期。

川普16日下午5時在新罕布夏州南部舉辦造勢活動，海理則隔一小時之後在新罕布夏州北部的選舉活動亮相。最新民調顯示，海理在新罕布夏州支持度趕上川普，差距已縮短到10%以內。

報導指出，海理及德桑提斯眼前面臨的挑戰都是，川普愛州初選不管任何共和黨選民人口族群或社區畫分都全面稱霸；初選結果一出爐，已有川普盟友放話說，共和黨初選在愛州之後可謂結束，川普可以直接準備迎戰拜登。民主黨方面，則迫不及待想看到川普代表共和黨參加2024年總統大選，評估選民將用選票打臉川普。

非黨派民調專家史密斯(Andy Smith)說：「如果海理在新罕布夏州沒贏，一切就都玩完了。川普穩獲共和黨提名。」