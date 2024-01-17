我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

愛阿華州共和黨初選告捷 川普瞄準新罕布夏州 鎖定海理攻擊

記者顏伶如、編譯徐薏茹／綜合報導
愛阿華州共和黨黨團會議投票結果出爐，前總統川普不僅維持自己的基本盤，還大贏對手超過30個百分點。(路透)
愛阿華州共和黨黨團會議投票結果出爐，前總統川普不僅維持自己的基本盤，還大贏對手超過30個百分點。(路透)

前總統川普愛阿華州共和黨黨團初選以破紀錄得票率勝出之後，立即把目光放在下一站新罕布夏州，並鎖定對手前南卡羅來納州州長妮姬‧海理(Nikki Haley)發動攻擊；在愛州初選中名列第三的海理16日則表示，除非川普參加下一場共和黨總統辯論，否則她也不會出席18日在新罕布夏州舉行的辯論會。

愛州初選拿下第二名的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，雖然得票率遠遠落後川普，卻宣布會繼續努力；而得票率僅個位數的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，以及前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)陸續在選後宣布退選。

由於參加辯論的參選人只剩下德桑提斯，主辦18日晚辯論的美國廣播公司(ABC)16日稍後宣布取消這場活動。

華爾街日報16日報導，海理對於選情較被看好的新罕布夏州寄予厚望，期盼擋下川普氣勢，但川普在愛州取得勝利之後，瞄準新罕布夏州乘勝追擊。

新罕布夏州初選1月23日將登場，一般認為，傾向中間路線的當地共和黨選民較青睞對象是海理。海理喊出競選訴求是：川普總統任內雖然表現不錯，可是各種爭議到了今年11月大選時，恐會降低贏過拜登的機會。

海理在新罕布夏州競選時發布聲明：「在這次競選我們已經舉辦五次精采的辯論，很遺憾地，川普迴避了所有辯論，他已經無處可躲。我參與的下一場辯論將只會是與川普或拜登的辯論。」

此舉可能是由於上一場辯論只有海理和德桑提斯參與，而海理表現不如預期。

川普16日下午5時在新罕布夏州南部舉辦造勢活動，海理則隔一小時之後在新罕布夏州北部的選舉活動亮相。最新民調顯示，海理在新罕布夏州支持度趕上川普，差距已縮短到10%以內。

報導指出，海理及德桑提斯眼前面臨的挑戰都是，川普愛州初選不管任何共和黨選民人口族群或社區畫分都全面稱霸；初選結果一出爐，已有川普盟友放話說，共和黨初選在愛州之後可謂結束，川普可以直接準備迎戰拜登。民主黨方面，則迫不及待想看到川普代表共和黨參加2024年總統大選，評估選民將用選票打臉川普。

非黨派民調專家史密斯(Andy Smith)說：「如果海理在新罕布夏州沒贏，一切就都玩完了。川普穩獲共和黨提名。」

德桑提斯的初選策略一直把重心押注在愛阿華州，如今面臨外界質疑是否退選，但他堅稱會繼續努力，16日在南卡羅來納州與新罕布夏州的拜票行程照常舉行。

在前總統川普於愛阿華州大勝後，共和黨另一名總統參選人海理(圖)盼望23日在新罕布...
在前總統川普於愛阿華州大勝後，共和黨另一名總統參選人海理(圖)盼望23日在新罕布夏州的初選中，阻止川普的聲勢。（歐新社）

川普 新罕布夏州 共和黨

上一則

停室內、先規畫…酷寒氣候下 電動車「充電5建議」

下一則

艾爾頓強奪艾美獎傑出綜藝特別獎 EGOT大滿貫 史上第19人

延伸閱讀

77歲川普健康罕受關注 醫警告：滿臉倦容、路也走不穩

77歲川普健康罕受關注 醫警告：滿臉倦容、路也走不穩
川普愛州初選狂贏30個百分點 改寫杜爾1988年紀錄

川普愛州初選狂贏30個百分點 改寫杜爾1988年紀錄
「本想投其他人」搖擺州選民 陸續歸隊川普

「本想投其他人」搖擺州選民 陸續歸隊川普
有人能擋下川普獲共和黨提名嗎？「新罕州海理機會最佳」

有人能擋下川普獲共和黨提名嗎？「新罕州海理機會最佳」

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28
賴清德贏得台灣總統選舉，寫下「礦工之子」站上權力最高峰的歷史新頁。(美聯社)

出生95天喪父 「礦工之子」站上權力之巔

2024-01-13 13:45
中華民國國防部9日下午數度以中、英文形式發出國家級警報，宣布中國大陸當天下午3時4分發射衛星。(歐新社資料照片)

飛越南部?飛越越南?… 紐時：飛彈?火箭?衛星? 台灣亂了套

2024-01-10 01:25

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案