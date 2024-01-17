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愛阿華州共和黨初選 川普贏30個百分點 超越杜爾1988年勝幅

編譯陳韻涵／綜合16日電
前總統川普16日下午在新罕布夏州南部舉辦造勢活動。圖為川普支持者冒著嚴寒，出席川普的造勢活動。(路透)
前總統川普16日下午在新罕布夏州南部舉辦造勢活動。圖為川普支持者冒著嚴寒，出席川普的造勢活動。(路透)

愛阿華州共和黨黨團會議投票結果出爐，前總統川普不僅維持自己的基本盤，還接收2016年共和黨總統參選人克魯茲(Ted Cruz)的支持者，翻轉愛阿華州初選八年前敗績獲得空前勝利，大贏對手超過30個百分點，更改寫1988年參議員杜爾(Bob Dole)超前對手近13個百分點的獲勝紀錄。

川普此次的得票率是2016年的逾兩倍，「華盛頓郵報」統計數據分析，川普此次不僅鞏固票倉，也接納共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲2016年的支持者。

川普鞏固首次參選時的絕大多數選區，凸顯他儘管面臨刑事調查、國會暴亂中扮演的角色也受到審查，但他仍是共和黨的重心。

愛阿華州投票並未公開，遂無從得知2016年和此次參與黨團會議的選民個人投票情況，卻能推算這八年間不同提名人之間如何結盟。 

華郵分析，川普2016年在愛阿華州表現不佳，僅以24%得票率居次，落後克魯茲的28%。

然而，今年川普席捲2016年力挺克魯茲的極保守農村占據主導地位，包括愛阿華州西北部和中部地區，前述地區是愛阿華州許多保守福音派(evangelical)基督徒的故鄉；川普今年在愛阿華州的得票率幾乎等同他與克魯茲2016年的總和。 

此外，川普幾乎穩住2016年的基本盤，時至今年仍有約90%的人支持他。 

在愛阿華州，川普的隱憂是他在2016年支持參議員魯比歐(Marco Rubio)的選區表現最差，表示他在部分城鎮中的支持率有待加強，城鎮選民偏溫和派且普遍具備大學學歷。

愛阿華州此次黨團會議是25年來投票率最低的一次，投票選民忍受刺骨疾風與危險路況，前往數百所學校、教堂和社區中心投票。

這些堅持出門投票的選民讓川普大贏對手30個百分點，打破愛阿華州共和黨黨團會議36年紀錄，川普此次的勝利幅度超越杜爾在1988年締造的將近13個百分點的勝利。

前總統川普16日下午在新罕布夏州南部舉辦造勢活動。圖為川普支持者冒著嚴寒，出席川...
前總統川普16日下午在新罕布夏州南部舉辦造勢活動。圖為川普支持者冒著嚴寒，出席川普的造勢活動。(路透)

川普 愛阿華州 投票

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