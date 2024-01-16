紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社） TITLE = Drug Price Transparency CAPTION = In this Friday, July 8, 2016, photo, pharmacist technician Irene Arrenquin fills a prescription for the anti-diarrhea drug diphenoxylate hydrochloride and atropine sulfate at Pucci's Pharmacy, in Sacramento, Ca...【作者：美國聯合通訊社，日期：2016-07-11，數位典藏序號：20160711032503000】

參加俗稱「紅藍卡 」的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)民眾今年到藥局領取價格昂貴的處方藥品時，將發現值得欣慰的好消息：D部份(Part D)處方藥物計畫開銷首度在2024年訂定上限；根據2022年通過的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)，D計畫參加者每年花費上限為3300元，不過上限金額可能因為服用藥品屬於品牌藥或學名藥(generic drugs，又稱通用名藥物、非專利藥)而略有差別。

明年統一上限2500元

華爾街日報報導，根據規定，到了2025年，D計畫每年花費上限將統一訂為2500元。

住在緬因州波特蘭的69歲退休 護士茱蒂‧艾肯(Judy Aiken)表示：「我終於可以鬆一口氣了。」艾肯2023年為了購買安進(Amgen)藥廠的乾癬性關節炎(psoriatic arthritis)藥品Enbrel，自掏腰包的開銷超過9000元。她說：「坦白說，我很高興。」

靠社安金與退休俸過日子的艾肯說，今年省下的6000元藥品花費，將可以用來繳付帳單，不必依賴刷卡周轉，甚至偶爾不必下廚，能從餐館點外送披薩。

藥品5%自費規定取消

透過紅藍卡D計畫購買藥品的民眾，通常必須自行承擔數千元開銷，才能進入重大傷病範圍承保階段，接下來該年當中藥品開銷要自費5%，累計花費有時候數千元以上。華爾街日報報導指出，從今年開始，5%的規定已被取消，一旦參加者藥品開銷累計到達約3300元的2024年重大傷病範圍(catastrophic zone)門檻，就不必再為D計畫藥品自掏腰包。

可望讓150萬人省數千元

報導指出，D計畫藥品開銷上限實施後，可望造福150萬民眾，某些民眾因此省下數百至數千元的藥品花費。

非營利倡議組織「病患爭取平價藥品及紅藍卡」(Patients for Affordable Drugs and a Medicare)主席密契爾(David Mitchell)說：「省錢效果非常龐大。」密契爾去年花在D計畫癌症藥物的自掏腰包金額高達1萬6000多元。他說：「沒有人該為買藥而花那麼多錢。」

美國中老年人協會(AARP)處方藥品政策部主任普維斯(Leigh Purvis)說，退休族是沒有辦法年復一年自行吸收高價格自掏腰包藥品開銷的族群之一；普維斯說，這項新規對於將來可能面臨藥品開銷的民眾來說，是一項重要保護措施。