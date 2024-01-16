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共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

愛州初選 川普得票率「過半」輾壓勝 德桑提斯排第二

記者顏伶如、編譯廖振堯／綜合報導
愛阿華州15日晚間舉行今年總統大選的第一場初選，開票結果顯示前總統川普一如預期在該州共和黨黨團投票大幅度勝出。（歐新社）
愛阿華州15日晚間舉行今年總統大選的第一場初選，開票結果顯示前總統川普一如預期在該州共和黨黨團投票大幅度勝出。（歐新社）

愛阿華州15日晚間舉行今年總統大選的第一場初選，開票結果顯示前總統川普一如預期在該州共和黨黨團投票大幅度勝出；紐約時報報導，截至美東時間晚間9點半，川普得票率超過51.1%，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)與前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)則陷入第二名爭奪戰，得票率上下起伏，但和川普的差距都超過30個百分點。

共和黨初選15日在愛阿華州率先登場，正逢大風雪，選民熱情不減。下個舉行初選的州是...
共和黨初選15日在愛阿華州率先登場，正逢大風雪，選民熱情不減。下個舉行初選的州是新罕州。（歐新社）

川普在愛州初選輕鬆勝出，為2024年大選與拜登總統再次對決，跨出重要一步。

川普爭取連續第三度獲得共和黨總統候選人提名之際，愛州初選登場正值酷寒風暴降臨，選民頂著低溫參加初選投票。雖然川普有干預2020年大選等多項犯罪訴訟纏身，但支持者依然大力相挺，支持川普展開復仇計畫。

根據華爾街日報15日晚間開票統計，川普愛州初選得票率51.32%，德桑提斯21.55%，海理19.24，拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)7.06%。報導指出，川普在愛州可望創下共和黨第一場總統初選勝利者得票率領先最大幅度的紀錄。

川普在共和黨內遙遙領先其他對手，專家認為現在開始的初選，只是誰爭第二而已。圖為佛...
川普在共和黨內遙遙領先其他對手，專家認為現在開始的初選，只是誰爭第二而已。圖為佛州州長德桑提斯。（路透）

雖然天寒地凍，選民還是熱情參與。圖為德桑提斯向愛州選民拉票。（美聯社）
雖然天寒地凍，選民還是熱情參與。圖為德桑提斯向愛州選民拉票。（美聯社）

八年前，川普並未在愛州初選脫穎而出，但這次則大幅領先兩位主要對手德桑提斯、海理。從開票結果看來，德桑提斯與海理在愛州都遭受重挫，兩人都在愛州砸下大量選舉花費並投注時間，期盼能在共和黨初選首站旗開得勝。

德桑提斯先前預估可望在愛州初選勝出，他與海理也都同意，如果能在愛州取得第二名，都較有機會晉升為川普在共和黨初選的唯一對手。

川普在共和黨內遙遙領先其他對手，專家認為現在開始的初選，只是誰爭第二而已。圖為前...
川普在共和黨內遙遙領先其他對手，專家認為現在開始的初選，只是誰爭第二而已。圖為前駐聯合國大使海理。（路透）

共和黨初選在愛阿華州揭開序幕，雖然川普勝出毫無懸念，但其他參選人仍是竭盡全力衝刺...
共和黨初選在愛阿華州揭開序幕，雖然川普勝出毫無懸念，但其他參選人仍是竭盡全力衝刺。圖為海理的競選貼紙。（美聯社）

紐約時報分析，不管接下來情勢如何發展，原本被認為政治前途已經結束的川普，在愛州初選取得勝利就是一場難得的政治生涯起死回生。川普任期尾聲因為國會暴動事件而遭國會彈劾，但彈劾在參院表決並未過關，讓川普重新參加總統選舉留下後路。

2021年卸任以來，川普有計畫地鞏固實力，為再度問鼎白宮積極準備。即使身為美國史上唯一遭到刑事犯罪起訴的前任總統，川普卻有辦法把重罪起訴轉化成凝聚支持者的動力。

愛州初選投票前數個小時，川普猛轟兩位競爭對手，發文批評海理「紅皮藍骨」、指德桑提斯「不夠MAGA」，只有他自己是「MAGA」(讓美國再次偉大)的唯一真正的候選人；而一項新民調顯示，可能參加這場活動的登記選民中有四成是MAGA支持者。

愛州初選正逢超級低溫，參選人拉馬斯瓦米貼心送上保暖貼。（路透）
愛州初選正逢超級低溫，參選人拉馬斯瓦米貼心送上保暖貼。（路透）

川普在共和黨內遙遙領先其他對手，專家認為現在開始的初選，只是誰爭第二而已。圖為企...
川普在共和黨內遙遙領先其他對手，專家認為現在開始的初選，只是誰爭第二而已。圖為企業家拉馬斯瓦米。（路透）

而國家廣播公司(NBC)新民調顯示，會在愛州初選中投票的選民中有18%認為自己是超級MAGA、22%認為自己是普通MAGA；38%表示對MAGA持中立態度、17%則反MAGA。

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