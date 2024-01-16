「本想投其他人」搖擺州選民 陸續歸隊川普

前總統川普在角逐共和黨提名戰役中明顯領先其他候選人，在幾大搖擺州的普選民調也領先拜登總統。（路透）

前總統川普 在角逐共和黨 提名戰役中明顯領先其他候選人，在幾大搖擺州的普選民調也領先拜登總統；路透(Reuters)最近訪問五位前兩次總統選舉都投川的共和黨人，發現他們有幾位去年開年時本改挺其他共和黨候選人，但其中四人現已回歸，認為川普最有機會在11月擊敗拜登。

川普遭遇數十項刑事罪名指控，包括他使盡力氣想推翻2020年選舉結果，最後導致他的支持者攻擊國會，引發國會山莊暴亂案；其他候選人如遇到這種事，早已遭殃。

為了瞭解川普魅力何以不退，路透採訪密西根、喬治亞、亞利桑納、賓州及內華達五個普選戰場州的五位川普支持者。

這五位共和黨人2016及2020年兩次都票投川普，但2023年開年，有三人對其他共和黨候選人抱開放態度，甚至兩人表示，他們一開始打算投票給佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)。

角逐共和黨提名戰15日以愛阿華州黨團選舉起跑，這批共和黨選民指出，川普外交政策走孤立主義、被指控刑事罪名、硬派對付移民，是他們歸隊投川普的要因。

這五人並非全面力挺川普2020年「選舉被偷」不實之說，稱真正贏家是川普而非拜登；但他們說，美國選舉體制要加強監督。

五人均表示，川普是強力領袖。儘管川普過去蔑視海地及一些非洲國家是「糞坑」國家，而廣遭批評；最近他譴責移民「汙染美國血脈」，這種說詞是納粹獨裁者希特勒拿來比擬猶太人的，但這五人都不認為川普有種族歧視。

川普選戰陣營駁斥外界對川普言論的批評為「無稽之談」，認為類似的言論在書籍、新聞報導乃至電視很是常見。

68歲的李普(Mark Lipp)一年前打算在共和黨總統初選中投給德桑提斯，他說，川普這個名字周遭有太多騷亂了。

但今天，李普則完全支持川普。他2014年賣掉自己的光纜生意，現住在拉斯維加斯有八臥、12間浴室的豪宅裡。他表示，自俄國入侵烏克蘭開始，他回頭支持川普；而德桑提斯淡化戰爭為「領土糾紛」。

李普表示，德桑提斯那麼說，讓他很好奇德桑提斯有沒有國際政治知識，而又會怎樣影響到美國，自己真的很憂心。