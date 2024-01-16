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拜登零售式競選 走訪小店展親民「喬大叔」魅力

編譯陳韻涵／綜合15日電
拜登今年選戰改打親民路線，常常走進民間小店搏感情，但所到之處大量車隊也是怕會有擾民的反效果。（路透）
拜登今年選戰改打親民路線，常常走進民間小店搏感情，但所到之處大量車隊也是怕會有擾民的反效果。（路透）

拜登總統主打零售式競選(retail campaign)，和前總統川普截然不同；他會以親民的方式造訪小商店並與店家、顧客寒暄，但這種策略有好有壞，龐大的隨扈維安車陣擾民，但競選團隊又怕拜登足不出戶。

紐約時報報導，選舉年已到，拜登走出白宮、上路拜票的時間也到了；與他隨行的將是一哩長的警車、特勤車輛、救護車和精密軍事裝備，一旦出現特殊狀況，讓他在咖啡廳也能發動核戰。

身為一國統帥，執行直接與選民接觸與交談的「零售政治」(retail politics)並不容易；拜登前往的地點預先選定，路線預先規畫，見面對象也是有精挑細選過的；如果可能，目的地城鎮的很大一部分都被管制，且事先以金屬探測器和偵爆犬掃過確認安全無虞。

有人認為，前述行動充斥人為安排且不符合現實，但拜登的盟友持續鼓動拜登參與競選活動，遠離華府；拜登畢生都在各種辦公室度過，他的日常不乏握手、拍手臂、捏肩膀等；拜登的盟友認為，他的喬大叔(Uncle Joe)魅力，以及與百姓的連結，或許才是他最強的政治超能力。

賓州眾議員蘇珊‧懷爾德(Susan Wild)於12日陪同拜登造訪賓州艾瑪斯(Emmaus)，艾瑪斯被「庫克政治報告」(Cook Political Report)評為不分軒輊的搖擺選區。

懷爾德說：「這正是總統必須走訪的地方，典型的美國中部，雖然我們並不在地理位置上的美國中部。」

由於通膨、拜登的高齡或邊境議題，拜登已喪失多數美國中部選民的支持；民主黨人表示，若拜登想重新贏得這些選民的支持，就必需表明他仍了解這群選民的來歷與利益。

拜登試圖將景氣變好歸功於任內政策，強調任內三年新開張的小企業數量比前總統川普任內多，而將民調支持率低歸咎於政府與選民間的溝通障礙。

拜登上周末在艾瑪斯一處消防訓練學院告訴記者說：「若你們有注意到，他們對經濟感覺變好了；我們還沒做的是，讓他們知道，是誰改變了經濟情況」。

拜登 賓州 川普

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