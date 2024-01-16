川普「反傳統」競選 舉辦大型造勢談國家事

川普這次選戰的風格丕變，較少直接與選民接觸，也不挨家挨戶拜訪，而且話題改談國家大事。（歐新社）

根據多年傳統，總統候選人前往全美各地拉票時，通常聚焦當地政治事務以爭取選民支持，但前總統川普 這次在愛阿華州共和黨 初選則使出個人風格十足的另類操作，不談愛州事務，不拜訪知名地點，不與選民一對一接觸討論農業經濟，而是舉辦大型造勢場合，暢談國家大事，擺脫典型拉票模式。

紐約時報 分析，川普角逐愛州初選霸氣十足，架勢彷彿現任總統，即使親自走訪愛州次數不多，但支持度依然領先。川普在談話中曾經提到愛州農民，並談到為愛州提供多少經費，但大致避開討論當地政治細節的傳統拜票模式，把焦點放在透過大型造勢場合鎖定國家大事。從川普的策略可以看出，川普不需要透過地方議題在愛州初選爭取勝利，因為他在愛州擁有龐大支持群眾，投票結果早已十拿九穩。

共和黨愛州州眾議員塞吉瑞斯特(Brent Siegrist)說，川普在愛州發表演說的內容大多與鞏固邊境安全、經濟、通膨與其他國家議題有關，而不是以愛州為主的話題。他表示，如果川普沒有參加初選，或許其他當地議題可以受到較多注意。

共和黨愛阿華州黨部主席考夫曼(Jeff Kaufmann)說，許多選民最在意的議題是美墨邊境問題，而不是較為切身的當地事務，這點讓人頗感意外。

其他初選對手在愛州拜票時，仍循傳統模式討論當地事務，但根據「第摩因紀錄報」(Des Moines Register)選前最後民調，川普支持度距離最接近的第二名、前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)足足有30%。

紐約時報分析，海理等候選人討論愛州當地議題獲得迴響並不大，愛州議題似乎成了這些候選人爭奪第二名的手段，而不是能在愛州一舉獲勝的勝選策略。

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)走遍愛州99個郡，針對當地農業社區提出政見，例如取消家族農場的「死亡稅」(death tax)。德桑提斯與海理在愛州初選辯論唇槍舌劍，但新聞熱度卻比不上川普被起訴的官司。