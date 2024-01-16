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共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

川普「反傳統」競選 舉辦大型造勢談國家事

記者顏伶如／綜合報導
川普這次選戰的風格丕變，較少直接與選民接觸，也不挨家挨戶拜訪，而且話題改談國家大事。（歐新社）
川普這次選戰的風格丕變，較少直接與選民接觸，也不挨家挨戶拜訪，而且話題改談國家大事。（歐新社）

根據多年傳統，總統候選人前往全美各地拉票時，通常聚焦當地政治事務以爭取選民支持，但前總統川普這次在愛阿華州共和黨初選則使出個人風格十足的另類操作，不談愛州事務，不拜訪知名地點，不與選民一對一接觸討論農業經濟，而是舉辦大型造勢場合，暢談國家大事，擺脫典型拉票模式。

紐約時報分析，川普角逐愛州初選霸氣十足，架勢彷彿現任總統，即使親自走訪愛州次數不多，但支持度依然領先。川普在談話中曾經提到愛州農民，並談到為愛州提供多少經費，但大致避開討論當地政治細節的傳統拜票模式，把焦點放在透過大型造勢場合鎖定國家大事。從川普的策略可以看出，川普不需要透過地方議題在愛州初選爭取勝利，因為他在愛州擁有龐大支持群眾，投票結果早已十拿九穩。

共和黨愛州州眾議員塞吉瑞斯特(Brent Siegrist)說，川普在愛州發表演說的內容大多與鞏固邊境安全、經濟、通膨與其他國家議題有關，而不是以愛州為主的話題。他表示，如果川普沒有參加初選，或許其他當地議題可以受到較多注意。

共和黨愛阿華州黨部主席考夫曼(Jeff Kaufmann)說，許多選民最在意的議題是美墨邊境問題，而不是較為切身的當地事務，這點讓人頗感意外。

其他初選對手在愛州拜票時，仍循傳統模式討論當地事務，但根據「第摩因紀錄報」(Des Moines Register)選前最後民調，川普支持度距離最接近的第二名、前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)足足有30%。

紐約時報分析，海理等候選人討論愛州當地議題獲得迴響並不大，愛州議題似乎成了這些候選人爭奪第二名的手段，而不是能在愛州一舉獲勝的勝選策略。

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)走遍愛州99個郡，針對當地農業社區提出政見，例如取消家族農場的「死亡稅」(death tax)。德桑提斯與海理在愛州初選辯論唇槍舌劍，但新聞熱度卻比不上川普被起訴的官司。

川普 共和黨 紐約時報

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