CNN：川普聚焦美國認同 福音教派死忠相挺 德桑提斯、海理搶不走

川普擅長操作美國認同議題，受到傳統福音教派支持，是其他參選人完全無法撼動的一塊。圖為川普帶領牧師禱告。（美聯社）

愛阿華州初選也在檢測2016年讓川普 拿下共和黨 總統候選人提名的祕密武器，到了2024年是否依舊靈光：福音教派基督徒藍領選民的熱情支持；有線電視新聞網(CNN)分析，所有跡象均顯示福音教派迄今仍然力挺川普，川普有如鐵板一塊的福音教派基本盤，特別是沒有大學學歷者，競爭對手德桑提斯 (Ron DeSantis)、海理(Nikki Haley)不易攻破。

2016年時，有著三次結婚紀錄、經營賭場的紐約房地產大亨川普，雖然先前對墮胎等議題立場傾向自由派，卻贏得大批福音教派基督徒白人選民支持，而在共和黨初選脫穎而出，讓不少選舉專家大呼意外；沒有大學學歷的福音教派選民對川普尤其死忠。

CNN分析，初選較早登場的幾州，藍領福音教派這回對於勝負結果再度扮演關鍵角色，愛州便是一例。

佛羅里達州州長德桑提斯初選選戰策略與2016年德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)挑戰川普的模式類似，寄望號召愛州當地規模龐大、立場保守的福音教派選民。德桑提斯與克魯茲一樣，幾乎在所有文化議題都從極右派角度出發，呼籲福音教派選民在重要政策不能相信川普，包括推出全國禁止墮胎令、限縮跨性別兒童與青少年參加學校體育活動或接受跨性別醫療等。

德桑提斯雖然在愛阿華州初選前獲得愛州150位宗教界領袖背書，但CNN報導，德桑提斯如今在愛州初選的考驗，卻比2016年時克魯茲的境遇更艱難。

川普競選團隊宗教顧問的鮑爾(Gary Bauer)指出：「德桑提斯講的是他打算怎麼做，但民眾看到的是，川普已經為了這些議題實際上做了什麼。」

鮑爾說：「川普執政四年期間，即使有些事情來不及做，他還是一直積極推動。」

2008年的哈克比(Mike Huckabee)、2012年桑托倫(Rick Santorum)都因為獲得福音教派選民大力相挺而在愛州初選勝出，但兩人後來都沒能突破同溫層而有效爭取更多選民支持。德桑提斯若想在愛州贏過川普，必須搶下福音教派基本盤，困難度極高，因為川普聚焦美國認同(American identity)的議題操作，對沒有大學學歷的福音教派選民特別有吸引力。