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學者：台灣最糟不是中國終止ECFA 而是北京啟動貿易戰

記者黃雅慧／台北報導
中國在選後是否加大對台灣的經貿脅迫引發關注，學者表示，台方應思考一旦北京發動貿易戰，台方的因應策略為何。圖為高雄港貨櫃碼頭。(本報資料照)
中國在選後是否加大對台灣的經貿脅迫引發關注，學者表示，台方應思考一旦北京發動貿易戰，台方的因應策略為何。圖為高雄港貨櫃碼頭。(本報資料照)

台灣總統大選底定，外界關注北京是否將加大經貿壓迫。台新金控首席經濟學者李鎮宇14日在一場座談會上表示，對台灣最糟糕的狀態並非中方全面終止兩岸經濟合作架構協議(ECFA)優惠關稅，而是北京啟動對台貿易戰，台灣政府應該思考相關議題。

中方去年對台啟動多項貿易調查，並針對包括石化等產品終止ECFA關稅減讓。產業界普遍憂心，中國上述動作只是對台經貿動作的開端。

台北國策研究院14日舉辦「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會，李鎮宇指出，台方對ECFA判斷太過側重經濟分析，但他觀察中方決策模型並非如此，從經濟理性來看會難以理解，因為中方「不是極大化國家利益，而是極小化政黨垮台風險，所以他會做損人不利己的事」。

李鎮宇說，要跟中方領導人習近平打交道要有「底線思維」，不是外交、國安、經濟分別進行，而是要組成團隊打「組合拳」。他說，台方應該開始考慮，假設北京對台發動貿易戰，台灣的反擊應該是什麼，台方應該也要同時掌握對方把柄，如果打，台方會反擊，這些要讓對岸明白。換言之，如果ECFA優惠終止要繼續打，台灣策略是什麼是當前要考慮的。

此外，李鎮宇指出，一段時間以來，各組候選人都不斷提到加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)、區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，但因背後有多國角力，台灣要加入可能性低。

他建議重點不應放在上述區域協議，而是擺在自由貿易協定(FTA)，特別是台日FTA與台澳FTA。因為台灣跟日本、澳洲目前關係佳，而且未來半導體會跟日本關係很密切，也可以考慮乘機跟日澳啟動氫能合作。

李鎮宇建議，目前台商面臨供應鏈移轉、投資出走，但台灣金融業太零碎，且也未進入全球百大，因此難以扮演協助角色。期許新政府能啟動台灣金融往外走，規模極大化，通過併購擴大規模，通過供應鏈移轉跟著台商進行全球布局。

供應鏈 貿易戰 關稅

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