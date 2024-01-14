民眾黨登第三大黨 柯文哲：不會固定跟誰合作

民眾黨總統候選人柯文哲(前排右)在承認敗選後表示，「這場選舉我們沒取得勝利，但是已經向世界證明，台灣不是只有藍綠，也證明民主是台灣最重要資產。」(記者葉信菉／攝影)

台灣民眾黨主席柯文哲 雖然在總統選舉中敬陪末座，但立委選舉透過政黨票取得八個席次，一躍而成國會第三大黨，且是有實質影響力的關鍵少數。柯文哲在選後表示，未來不會固定只跟誰合作，會按照議題，講得有道理，就會支持。

藍綠白三黨都未過半，新國會將上演「新三國演義」。2020年的立委選舉結果，民進黨 取得61席，單獨過半，使行政權和立法權都掌握在手中，在野黨完全無法左右民進黨政府的決策。本次選舉民進黨只獲51席，比國民黨 還少一席。

身兼民眾黨主席的柯文哲，在選舉中面對藍綠夾殺，仍靠著年輕人穩住基本盤，最終未被「棄保」，拿下超過26%的總統得票率，驗證他自己所說台灣第三勢力板塊成形，成為柯文哲四年後再戰總統大選的底氣。

值得觀察的是，立委不分區席次的政黨票，民進黨獲得36%，國民黨34%，民眾黨22%，顯然柯文哲除了自己的得票，也帶動了民眾黨的選情，助民眾黨取得分配八席。

藍白合破局後，柯文哲陣營一度士氣、聲勢低迷，甚至多家民調顯示支持度跌破20%；同時，民進黨猛打柯文哲農地爭議，國民黨則不斷出招「棄保」，柯文哲靠著全台走透、掃街，穩住選情，選前最後兩周，柯文哲人氣爆棚，率領民眾黨站穩第三大黨。

民眾黨人士表示，去年柯文哲宣布參選總統時被當笑話，認為民眾黨支持率僅10%；藍白合破局後，國民黨放話要把柯文哲打到得票率14%以下，事實證明民眾黨已經是第三勢力政黨，不論對手如何攻擊，台灣政治版圖三強鼎立已經成形，八席的民眾黨動見觀瞻，在藍綠中間有很大的合縱連橫空間。

柯文哲選後受訪表示，未來不會固定只跟誰合作，他不喜歡像其他政黨一樣，在立院投票時，黨鞭要舉牌告知投票意向，民眾黨會按照議題，有道理就會支持。

靠著反服貿協議起家的「時代力量」，這次選舉則全軍覆沒。