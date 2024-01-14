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觀察站／白成國會關鍵少數 柯文哲勿忘監督政府選前承諾

記者唐筱恬、周佑政
民眾黨總統候選人柯文哲敗選，競總雖然有支持者失望落淚，但多數支持者士氣高昂，高呼要跟柯文哲再拚一次。（記者林伯東／攝影）
民眾黨總統候選人柯文哲敗選，競總雖然有支持者失望落淚，但多數支持者士氣高昂，高呼要跟柯文哲再拚一次。（記者林伯東／攝影）

台灣的國會藍綠白版圖重組，三黨不過半，取得八席立委的民眾黨成國會關鍵少數。藍綠白未來在國會攻防，民眾黨動見觀瞻，甚至可以左右逢源。選後柯文哲語帶保留，強調不會有固定合作對象，又會勾起民眾對他遊走綠藍、遊走郭侯之間的印象。

柯文哲在選前「下架民進黨」喊得震天價響，但最終使藍白合破局，還是讓民進黨繼續執政。柯文哲是輸掉了政黨輪替的大局，但贏得了民眾黨生存的關鍵。

這次大選，希望政黨輪替的民意超過五成，無奈藍白陣營分裂，選民在預期民進黨總統可能勝選的心理下，國會選舉就成了最後一道制衡民進黨的防線。柯文哲牽制了侯友宜的得票，但也助漲了民眾黨立委聲勢，獲得超過兩成的政黨票，顯示堅定支持白色力量的民眾，仍不在少數。

下屆立法院三黨不過半，民眾黨勢必以自身利益為考量盼「左右逢源」，但選前柯文哲與民眾黨對綠色執政高聲批判，若選後綠白合，不只自相矛盾，選民也難以諒解。如果為了政治利益上演「綠白合」，將是助長柯最詬病的新潮流派系，也有負投政黨票給民眾黨的選民期待，也恐有違柯文哲強調要監督政府的莊嚴承諾。

民眾黨這次挾著柯文哲光環取得國會八席，但終究仍是「一人政黨」。回顧台灣政治史上一人政黨的例子，如親民黨宋楚瑜、台聯黨李登輝、時代力量黃國昌等，皆是黨內巨星殞落後，明星邊際效應遞減，政黨發展即江河日下，更別說是柯粉自主性超強，柯文哲光環還有特別難以轉移的現象。

在這場選戰中，民眾黨空戰文宣實力已有超越藍綠的水準，但陸軍組織仍然是民眾黨軟肋，未來柯文哲如何盤整競選總部、黨部、地方組織系統？以及解決先前黨內爆發黨員跳船潮、基層不滿黨中央等問題，並繼續練兵培養2026年地方大選戰將，將是民眾黨能否走出一人政黨侷限、延續大選後光環的重大考驗。

台灣的國會再度開啟三黨不過半、「兩大一中」政黨時代，但民眾黨如何不辜負選民託付，讓這股超越藍綠的期待在政壇延續下去，挑戰恐怕才要開始。

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