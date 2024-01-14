新聞眼／藍奪回國會最大黨 制衡成無可迴避的課題

台灣13日的選舉全民矚目，也受到國際關切。圖為小吃店家也守著電視盯著開票過程。(記者曾原信／攝影)

台灣2024大選揭曉，民進黨 賴蕭配順利當選，取得政權；但民進黨在立法院的席次減少，並未過半，現有的「完全執政」出現缺口，國民黨 重回國會最大黨，但席次也未過半，國會未來的攻防角力，將更為詭譎且激烈。

立法院總共113席，民進黨無法延續國會過半，只攻下51席，國民黨拿下52席，民眾黨8席，其他2席，下屆立法院呈現三黨不過半局面，重畫政治權力版圖。

過去八年，國民黨雖是國會最大在野黨，但向來被詬病「戰力」比小黨還弱，如今國民黨躍身為國會「實質」第一大黨，監督民進黨政府的力道將大為增強，民進黨無法再以絕對多數的席次在表決時予取予求，在野黨可以用立法權發揮權力制衡角色。

這次選舉，希望政黨輪替的民意始終超過五成，可惜藍白合未成，選民在預期民進黨總統可能勝選的心理下，國會選舉就成了最後一道制衡民進黨的防線，部分選民「分裂投票 」行為明顯，雖然總統票投民進黨，但將立委選票投給國民黨、民眾黨，避免民進黨再次上演行政、立法「整碗捧去」的戲碼。

過去八年民進黨兩度完全執政，總是透過國會席次優勢強渡關山，從大砍勞工七天假、粗暴通過軍公教年金改革的同時卻不敢觸碰勞保年改、大撒幣的前瞻計畫，再到高端採購合約封存30年；一黨獨大的民進黨藉由國會「多數暴力」，阻擋在野黨發聲，往往是台灣當前政治的寫照。

民進黨過去兩屆都是國會多數，透過人數優勢，強勢輾壓在野黨，完全不尊重多元意見，選民此次在立委選舉投票上出現自主制衡、分裂投票，讓民進黨失去國會優勢，背後隱含的是人民對過去八年民進黨執政「一黨獨大」的不滿。

新國會三黨席次重新洗牌，藍營重回國會實質最大黨，肩負監督執政黨的責任更大。不過，國民黨過去在立法院的表現，常被批評「不夠力」，部分政策法案，如攸關行人地獄的交通平權、囤房稅2.0等議題，小黨的表現都比國民黨搶眼，且各式國會評鑑，國民黨立委的表現也是良莠不齊。

藍白合作破局，最終無法達成兩黨原本宣稱要下架民進黨、政黨輪替的目標，確實辜負過半民意的期待。但選民仍然給了在野黨在國會監督的權柄，未來藍白兩黨的表現，是不容迴避的責任與課題，也是選民再給政治人物的最後期待。