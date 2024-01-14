冷眼集／與其互控戰犯 藍白應先想怎樣釋前嫌、合作監督民進黨

民眾黨總統候選人柯文哲13日晚間宣布敗選，台下支持者難掩失望落淚，仍是奮力吶喊繼續加油。(記者潘俊宏／攝影)

總統大選結果出爐，在藍白無法整合的情況下，最終讓民進黨 取得繼續執政的機會。但藍白雙方在敗選第一時間思考的不是未來如何監督民進黨，而是相互指責找戰犯，這樣的在野陣營恐辜負近六成選民的託付，會讓期待下架民進黨的選民再失望一次。

藍白兩黨在選舉過程中的紛紛擾擾，總算在政黨輪替失敗後瞬間炸裂。選前就替民眾黨總統候選人柯文哲 競辦總幹事黃珊珊定下KPI的民眾黨前秘書長謝立功開第一槍，直接點名黃珊珊要為此次總統選舉負最大責任。國民黨2024競選發言人凌濤也在臉書開槍，指黃珊珊的民眾黨「假民調 」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。

黃珊珊也不客氣的反嗆，國民黨放任發言人在結盟的盟友間找敵人，如果是這樣，以後在國會還要合作嗎？柯文哲競辦發言人陳智菡也反批，藍白協商過程中柯文哲沒有得到一樣的尊重、善意，更被藍綠媒體夾擊，透過不實民調操作，很多期待實現政黨輪替選票被瓜分走。

藍白選前信誓旦旦的要整合在野力量完成政黨輪替，選後要組成聯合政府，改變台灣的政治環境，但在這些美好的選舉語言下，期待下架民進黨的六成選民，看到的卻是彼此之間爾虞我詐，各自為自身的選舉利益打算，在歹戲拖棚後演出「君悅會」的分手爛戲，不但被民進黨看破手腳，更讓支持者失望。

沒想到才一確定敗選，藍白想的不是六成選民仍舊給了在野黨在國會監督民進黨的力量，認真思考如何監督民進黨，而是急忙交相指責找戰犯，忘記選前對這六成選民宣示的美好承諾，什麼聯合政府，什麼藍白合作，看來也不過是騙取選票的話術。

藍白不合難以下架民進黨，這是藍白雙方在選前都有的認知，但既然各自為了各自的堅持決定各走各的路，讓最後下架民進黨的最大目標無法達成，與其急忙在已知的結果下找戰犯，雙方不如好好思考如何能放下前嫌，真心誠意的合作，展現監督民進黨的力量，才不會又一次的辜負六成民意所託。