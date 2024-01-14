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朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

輸掉台灣大選 藍先開砲：黃珊珊的「假民調」是禍首

記者鄭媁、林縉明、歐陽良盈／台北報導
中華民國總統大選結束，民眾黨柯文哲競選總幹事黃珊珊（圖）被國民黨競選發言人凌濤與民眾黨前秘書長謝立功點名，要為藍白合失敗、輸掉總統大選負最大責任。(記者林伯東／攝影)
中華民國總統大選結束，民眾黨柯文哲競選總幹事黃珊珊（圖）被國民黨競選發言人凌濤與民眾黨前秘書長謝立功點名，要為藍白合失敗、輸掉總統大選負最大責任。(記者林伯東／攝影)

國民黨拿下國會最大黨，與民眾黨合作就可發揮制衡民進黨的力量，但藍白還沒談怎麼合作，兩陣營輔選大將就互轟。國民黨競選發言人凌濤在臉書直言柯文哲競選總幹事黃珊珊的「假民調」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首；柯辦發言人陳智菡則說，柯文哲帶著誠意信念跟國民黨談在野合作，但沒得到尊重與善意，最後選票被瓜分、被藍綠媒體夾擊，很多信心就此被瓜分走。

黃珊珊：怎麼會在盟友間找敵人？

黃珊珊表示，怎會在結盟的盟友間找敵人？以後在立法院合作態度也是這樣嗎？藍白合為什麼破局，國民黨應該很清楚，放任發言人這樣發言，背後代表朱立倫還是侯友宜？以後在國會還要合作嗎？

凌濤13日貼文稱，前年台北市長選舉封關民調黃珊珊墊底，黃卻堅持說外界民調作假，聲稱自己手機民調第一、其他民調「蓋離譜、可笑至極」，選舉結果黃珊珊慘輸當老三。這次總統大選，黃珊珊公布封關民調，賴蕭配27.2%領先、柯吳配26.9%居次、侯康配26.4%墊底，結果柯吳配第三名，再次證明黃珊珊假民調害了藍白大局。

「柯文哲曾說選後要看選前哪家做假民調、誰沒穿褲子，結果柯文哲、黃珊珊沒穿褲子。」凌濤說，黃珊珊兩次選舉帶頭給民眾灌失真民調迷湯，徹底信用破產；黃操縱民調讓藍白合破局，自己卻擠進不分區第一名，騙了所有期待政黨輪替的人民。

柯文哲：先問自己幫忙了多少？

民進黨主席柯文哲雖聲援黃珊珊稱「那些在指責別人的，先問自己幫忙了多少？」選後大家急著找戰犯，所有人都必須負責。但民眾黨前秘書長謝立功直言黃珊珊要負最大責任。

謝立功說，黃珊珊說總統目標第一、不分區11席，藍白總統選票加起來遠勝於綠，民眾黨是否該自我反省檢討？請問破壞藍白合的人是誰？未達到目標該如何負責？請問民眾黨不分區立委兩年條款的協議黃珊珊簽了沒？他說，黃珊珊選舉策略過於重視雙北、資源不均、個人沒有溫度、主導藍白合破局，讓許多支持者非常失望，請給支持者一個交代，不是躲在柯主席保護傘下而不敢面對問題；民眾黨是成立四年多的政黨，要努力的還很多，希望盡速召開「黨務改造委員會議」檢討黨的組織與決策。

民調 柯文哲 國民黨

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