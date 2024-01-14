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朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

賴清德558萬當選總統 得票率40% 歷任第二低 民進黨國會也未過半

記者丘采薇、侯俐安／台北報導
民進黨正副總統候選人賴清德（左）、蕭美琴（右）宣布勝選，到競選總部前感謝選民的支持，彩紙噴出的瞬間全場沸騰。（記者林澔一／攝影）
民進黨正副總統候選人賴清德（左）、蕭美琴（右）宣布勝選，到競選總部前感謝選民的支持，彩紙噴出的瞬間全場沸騰。（記者林澔一／攝影）

2024年中華民國總統及立委選舉結果出爐，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019票當選，小贏國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的467萬1021票，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的369萬466票。賴蕭配雖打破所謂「八年魔咒」(政黨連續執政不超過八年)，但民進黨在國會、總統選舉的席次和得票都未過半，成為「雙少數」，失去目前「完全執政」的絕對優勢。

當選的賴蕭配得票率為40%，僅高於2000年陳水扁呂秀蓮搭檔的39%；台灣的總統民選之後，當選組合除了這兩任，其他的得票率皆超過50%。

賴清德：與對岸交流合作

賴清德13日在國際記者會上強調，維持台海的和平穩定，是他擔任總統的重要使命，他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵、對話取代對抗，自信地和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。

國民黨 成國會第一大黨

同一時間舉行的國會(立法院)總席次113席的選舉，在野的國民黨獲52席，民進黨獲51席，民眾黨獲8席，無黨籍2席，但都未過國會總席次半數，國民黨成為國會第一大黨。

賴清德選後說，要感謝兩位對手所展現的民主風度，他接到兩位對手恭賀的電話，恭喜對方所領導的政黨在國會席次中的斬獲，期待未來能夠為國家團結合作。

賴清德表示，作為2024世界大選年最矚目的第一場大選，台灣締造了民主陣營的第一場勝利，這場勝利，有三個重大的意義：

第一，台灣告訴全世界，在民主和威權之間，選擇站在民主這邊，「中華民國台灣」會繼續和國際民主盟友並肩同行。第二，台灣人民用行動成功抵禦外部勢力的介入，「因為我們相信，自己的總統自己選」。第三，三組候選人中，賴蕭配得到最多支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。

國民黨總統候選人侯友宜（右二）承認敗選，台北市長蔣萬安（右一）擁抱打氣。左起為國...
國民黨總統候選人侯友宜（右二）承認敗選，台北市長蔣萬安（右一）擁抱打氣。左起為國民黨主席朱立倫、副總統候選人趙少康。（記者林俊良／攝影）

侯友宜：我讓大家失望了

國民黨敗選的侯友宜表示，是個人努力不夠，未能完成政黨輪替，「我讓大家失望了」，表達十二萬分歉意。他也恭喜賴清德、蕭美琴當選，期許不要辜負台灣人民對執政者的期待，人民的聲音要聽進去。

侯泛淚向支持者喊話，不要哭泣、不要喪志；他尊重台灣人民做出最後的選擇，就讓人民作主、人民決定，按照人民的期待向前走，盼各黨派在選後，面對台灣的挑戰，團結在一起，面對台海安全、美中台關係，盼民進黨打造清廉、有效率，讓台灣人民期待、信任的政府。

民眾黨總統候選人柯文哲（右）與副手吳欣盈（左）宣布敗選，鞠躬感謝支持者的相挺。 ...
民眾黨總統候選人柯文哲（右）與副手吳欣盈（左）宣布敗選，鞠躬感謝支持者的相挺。 （記者潘俊宏／攝影）

柯文哲：跨出成功第一步

柯文哲在承認敗選後表示，第一次在藍綠夾殺撐出三強鼎立局面，已經跨出成功第一步，「我們繼續努力，相信下個四年可以贏得更多認同，下一次一定可以贏回國家。」敗選他要負最大責任，但不會請辭黨主席；四年後再相信民眾黨跟柯文哲，繼續義無反顧拚一次，總有一天會贏得勝利。

總統大選得票率 資料來源╱中選會
總統大選得票率 資料來源╱中選會

賴清德 國民黨 柯文哲

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