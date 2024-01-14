新聞評論／美中對賴清德畫紅線 華府先出手

拜登總統13日上午在離開白宮前往大衛營時被媒體問及台灣選舉結果的看法，他表示「不支持台灣獨立」。(美聯社)

台灣總統大選結果確定，如預期由主張台獨的民進黨賴清德 當選下一任中華民國總統。視賴清德為「麻煩製造者」，平常批評就已經不遺餘力的北京，並沒有立即強烈回應；反而是美國總統拜登 ，在第一時間回應媒體詢問對台灣選舉 結果有何看法這個中性問題時，沒有先恭喜當選人，也沒有祝賀台灣完成和平轉移政權的民主選舉程序，只冒出了一句：「我們不支持台灣獨立」。

拜登膝蓋反射式的回覆，反映了美國各界對賴清德台獨立場的既有疑慮，也為未來美中形成共同管控台海局勢的氛圍定了調。這一次由華府先出手，對台灣總統當選人賴清德畫下紅線。

拜登總統13日上午在離開白宮前往大衛營時被媒體問及台灣選舉結果的看法，他表示「不支持台灣獨立」。(美聯社)

早在拜習會之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年6月訪問北京，中方就很直接地提出對賴清德的不信任，要求華府表態，拜習會後聲明雖沒直接觸及台灣選舉，但華府也一再聲明，了解北京的立場。

雖然美國極力反對外部干預台灣選舉，但自己卻忍不住選前出手，宣布要派代表團訪台，與總統當選人面對面溝通，甚至聲稱這是管控（manage）台海緊張與局勢的手段；在此同時，美國並將航空母艦雷根號與卡爾文森號打擊群部署在台灣東岸的西太平洋海域，以免選後台海出現危機。

相較於四平八穩的布林肯聲明，拜登直白到令人有點意外，記者詢問對台灣選舉的回應，他只說了一句「我們不支持（台灣）獨立」，顯然這是拜登準備過的答案，他也只打算提這個。

那個就任以來數次肯定答覆會以軍事捍衛遭遇中國侵略台灣的拜登，到如今卻為賴清德直接畫了不准台獨的紅線。

拜登的紅線如同勒馬韁繩，用來駕馭（rein in）務實台獨工作者，也可說是美國不放心台灣下一任領導人的先制（pre-empt）手段。

與陳水扁的機會主義和蔡英文的柔性統治相比，擔任行政首長時期的經驗顯示，賴清德的治理，霸氣自信中帶著執拗，在陳水扁靠衝撞求取空間的不可預測，以及蔡英文透過柔性姿態伺機尋求空間的兩種極端立場中，賴清德無疑自成一格，是可預測的執拗那一格。誰都無法保證，他會像蔡英文一般，全以美國馬首是瞻。

如今賴清德已經確定成為美中台的利害關係人（stakeholder），美國自然得先敲打敲打，確保賴清德是「負責任的利害關係人」，而非難以駕馭的脫韁野馬。

拜登這句話也是說給北京聽，讓北京稍安勿躁，不要立刻對台灣選舉結果採取過激舉動。至少到目前為止，北京說的是「民進黨不代表台灣主流民意，選舉阻擋不了統一大勢」，大有靜觀其變的意味。

畢竟，這次大選不只選出了賴清德這位少數總統，台灣的國會版圖也發生巨變；到賴清德5月就職之前，台灣政壇仍有許多種組合與發展，也會牽動政治版圖的變化，以及新任總統的施政空間。這同樣也會是美國與中國接下來密切關注，並據以採取行動管控的參考。