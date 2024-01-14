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賴清德勝選 國台辦：選舉阻擋不了統一大勢

特派記者陳政錄、謝守真／北京、上海報導
國台辦發言人陳斌華。(中新社)
國台辦發言人陳斌華。(中新社)

賴清德勝選，中國國台辦發言人陳斌華13日晚表示，這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內(指台灣)主流民意。台灣是中國的台灣。這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、愈走愈親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一大勢。

陳斌華說，「我們解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之意志堅若磐石。我們將堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」

中方學者紛對兩岸關係前景不表樂觀。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣坦言，賴清德的兩岸論述甚至比蔡英文更倒退，大陸將繼續按照自身節奏推動對台政策，並加大反台獨、反外部勢力干涉力度；廈門大學台灣研究院教授唐永紅說，賴清德基本上無法處理好兩岸關係，ECFA有可能走向全面終止。

李振廣說，賴清德僅提到所謂「中華民國的憲政體制」，還說了「不卑不亢」等，在字裡行間中，沒有感受到對兩岸關係和平發展的期待，仍是抱著與大陸對抗的目的往前走，在此之下，「兩岸關係一點都不樂觀，只能在對撞中尋找新的方向和出路」。

李振廣補充，藍、白兩陣營的總得票數是超過綠營的，顯示台灣內部希望兩岸關係和平穩定、反台獨的大有人在，這也將進一步堅定大陸推動對台政策的信心。

就近期中方是否對台採取措施，唐永紅提到，就已認定的貿易壁壘調查結果，相信大陸有關部門會持續推進，例如ECFA早收清單的關稅減讓，將來可能會全面終止，相關對台政策也會反思調整，以更有利於推進兩岸和平發展和完全統一，特別是在爭取民心民意之上。

一位要求不具名的涉台研究員表示，賴是個性很強硬的人，不會對大陸「示弱」，基本上大陸前半年的一些指標性的會議，可能就對兩岸關係的未來動向窺出端倪，大陸對賴會有所謂的「觀察期」。

賴清德 中華民國 蔡英文

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