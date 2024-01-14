我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

布林肯恭喜賴清德勝選 美國重申一中政策

華盛頓記者張文馨、編譯高詣軒／綜合報導
日本外務大臣上川陽子 本月12日在華府與布林肯國務卿(左三)，舉行日本外長對話。布林肯與上川陽子都表達對賴清德當選總統表示祝賀。(路透)
日本外務大臣上川陽子 本月12日在華府與布林肯國務卿(左三)，舉行日本外長對話。布林肯與上川陽子都表達對賴清德當選總統表示祝賀。(路透)

台灣民進黨總統候選人賴清德13日贏得大選，美國國務卿布林肯與日本外務大臣發表聲明道賀。歐盟也發聲明恭賀參與選舉的台灣選民，但未提到賴清德。

布林肯表示，恭賀賴清德贏得台灣總統選舉，期待與賴清德共同推進美台共享的利益和價值觀；布林肯重申，美國將致力維持台海和平穩定，並在符合美國「一個中國」政策下，促進對台長期的非官方關係。

布林肯說，「美國致力於維持兩岸和平穩定，且在不受脅迫與壓力的狀況下，以和平方式解決歧見。」

他表示，美台人民基於民主價值觀的夥伴關係，會在經濟、文化和人民往來的領域持續拓展且深化。

展望未來，布林肯表示，美國期待與賴清德和台灣各政黨領袖們一起推動共享的利益和價值觀，在符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策下，促進美台長期的非官方關係。

布林肯表示，美國有信心台灣會持續成為替自由、民主和繁榮奮戰的榜樣。

日本外務大臣上川陽子(右)本月12日在華府與布林肯國務卿，舉行日本外長對話。布林...
日本外務大臣上川陽子(右)本月12日在華府與布林肯國務卿，舉行日本外長對話。布林肯與上川陽子都表達對賴清德當選總統表示祝賀。(路透)

日本外務大臣上川陽子(Yoko Kamikawa)也為台灣這次民主選舉順利進行和賴清德勝選表示祝賀。上川表示，台灣為日本極重要的盟友、珍貴的友人，雙方共享基本價值，有密切經貿關係和民間往來。日本政府盼與台灣基於維持非官方、實務關係立場，進一步深化日台之間的合作與交流。

上川說，日方期待台灣議題可以透過對話來和平解決，進而促進區域和平穩定。

另，美聯社引述歐盟聲明表示，歐盟歡迎台灣的總統選舉，祝賀所有參與這次民主活動的選民，但聲明中並未提到當選總統的賴清德。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾的發言人在聲明中說，歐盟仍對台海日益緊張的局勢感到擔憂，並反對任何片面改變現狀的企圖。

聲明表示，歐盟強調，台海和平與穩定是區域和全球安全與繁榮的關鍵。

賴清德 布林肯 歐盟

上一則

賴清德勝選 國台辦：選舉阻擋不了統一大勢

下一則

新聞評論／美中台詭譎局勢 賴清德沒有誤判空間

延伸閱讀

評／拜登真心話？不支持台獨 對賴清德畫紅線

評／拜登真心話？不支持台獨 對賴清德畫紅線
中學者：若賴清德續走台獨路線 對台經貿優惠不會一直維持

中學者：若賴清德續走台獨路線 對台經貿優惠不會一直維持
評／美中台詭譎局勢 賴清德沒有誤判空間

評／美中台詭譎局勢 賴清德沒有誤判空間
德朝野賀賴清德當選 籲中共覺悟台灣意志不易受挫

德朝野賀賴清德當選 籲中共覺悟台灣意志不易受挫

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2024-01-06 11:34
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17
阿拉斯加航空架波音737 Max 9型客機發生內嵌式艙門脫落事件，聯邦航空管理局(FAA)6日立即下令大多數同型客機停飛進行檢查。(美聯社)

脫落艙門是Spirit製造 波音最後組裝…誰須負責？

2024-01-08 13:34
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

2024-01-06 10:39
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨
挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子