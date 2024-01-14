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朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

新聞評論／美中台詭譎局勢 賴清德沒有誤判空間

記者羅印冲
民進黨主席賴清德當選總統，昨晚在競選總部前感謝選民支持。(記者林澔一／攝影)
民進黨主席賴清德當選總統，昨晚在競選總部前感謝選民支持。(記者林澔一／攝影)

民進黨打破八年執政魔咒，但從得票數看，支持「九二共識」和「兩岸一家親」的選民(藍+白)，多過於「台獨黨綱」擁護者。儘管賴清德在選舉中，視中華民國憲法為災難，賴清德上任後，就應依法依憲，回歸中華民國憲政體制及兩岸人民關係條例的架構，才符合多數台灣人與民意的期待，同時讓兵凶戰危的台海情勢，獲得降溫、喘息空間。

從賴清德當選到5月20日發表演說，中間四個多月時間至關重要，北京當局不僅會加強對台施壓，也可能透過華府，讓台灣感受到美中「管控」台海局勢的力道。事實上，美國拜登總統即派了高層代表訪台，就是要向當選人傳達美國政策，並希望當選人在兩岸關係作為能得到管控，美中這些力量都指向於一個目的，即要求賴清德在五二○就職演說中，提出更多的維持兩岸現狀的保證。

民進黨正副總統候選人賴清德(前左二)、蕭美琴(前右二)13日勝選，蔡英文總統(中...
民進黨正副總統候選人賴清德(前左二)、蕭美琴(前右二)13日勝選，蔡英文總統(中)表達肯定。(記者林澔一／攝影)

從北京角度看，將賴定性為「不折不扣的台獨工作者、徹頭徹尾的麻煩製造者」，國台辦多次以「雙獨組合」形容賴清德和蕭美琴，可預期這次北京對賴就職演說承諾的「要價」，恐怕只會更高。

而美方的關切壓力也不會小，從選前美方三位重量級學者撰文呼籲，賴清德如果當選，應重申蔡英文在2016年就職時的承諾，並應重新審視「凍結台獨黨綱」提案，承諾維持現狀。美國年底也將舉行大選，值此美國內政關鍵時期，華府顯然不會樂見台海情勢過於緊繃。

在兩岸關係方面，這次大選展現出的清晰民意是，支持「九二共識」的藍營，加上主張「兩岸一家親」的白營，希望兩岸重啟對話的支持者要高於綠營。這個事實，應給未來的賴政府什麼啟示？

若賴清德自許成為代表全民的中華民國總統，就必須跳出民進黨的思維框架，以全民利益和多數民意為依歸，推動兩岸政策。當前台灣社會的最大公約數，即是對中華民國及其憲法的認同，賴清德在國際記者會中宣示，他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，達到和平共榮的目標。

要提醒的是，在中華民國憲政體制下，兩岸雙方主權雖互不承認，但並未分裂；治權互不否認，才能為兩岸互動預留空間。賴清德政府即使不接受九二共識，也必須提出有效對策，避免造成兩岸進一步割裂，進而造成台海危機，也會形成國內朝野衝突，讓國家更陷困境，賴政府沒有誤判的空間。

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