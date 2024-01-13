台灣大選決勝 將選出總統和新國會 牽動美中台

台灣今天選出新任總統及新國會，重組台灣政治版圖，並牽動美中台關係。照片由左至右：民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜分別在戶籍地投下自己的選票。（記者劉學聖、許正宏、曾原信／攝影）

台灣今天選出新任總統，今年全球超過50個國家都要重新選出國家領導人，台灣大選是揭開序幕，由於將牽動美中台及國際關係，備受矚目。

美國重申不會選邊站，但也呼籲其他國家不要干預和介入台灣選舉。白宮在10日證實，拜登總統已指派前副國務卿史坦柏格和前國安顧問哈德利在台灣選後組成跨黨派代表團赴台拜訪當選人，此舉相當罕見，被解讀為因應中國方面可能反應的動作。

2024中華民國的總統大選，台灣時間13日投票 。選前最後一夜，三黨候選人的造勢活動，都有各自超過20萬名支持者集結，聲勢浩大。選舉結果，將決定台灣2357萬人未來四年的領導人。同一日，台灣的國會立法院，也將重新選出全部113席，台灣的政治版圖將會重組。

侯：集中選票拚輪替

國民黨在新北選前之夜，總統候選人侯友宜（中）表示，總統選舉就是國家路線的選舉，這是一場他和民進黨總統候選人賴清德的對決，要請全國人民做最後的選擇。（記者陳正興／攝影） 國民黨總統候選人侯友宜在新北市投票，強調要贏回中華民國，確保台海和平。（記者曾原信／攝影）

藍綠白三黨12日的選前之夜都舉行大型造勢活動催票。國民黨總統候選人侯友宜 、民進黨總統候選人賴清德 在新北市板橋隔空拚場，侯友宜表示，這是他和賴清德「一對一的對決」，呼籲選民集中選票，讓政黨輪替，要贏回中華民國。賴清德強調，過去八年選對了，也選擇了正確的國家路線，「命運完全掌握在我們自己手上」。民眾黨總統候選人柯文哲呼籲，「用選票證明台灣不是只有藍綠」，改變國家翻轉未來。

賴：拒絕鎖進中國

民進黨選前之夜新北場，總統候選人賴清德（左）說，他沒忘了自己的根，以身為礦工之子為榮。（記者林澔一／攝影） 民進黨總統候選人賴清德回到戶籍地台南，投下自己一票。（記者劉學聖／攝影）

賴清德12日先到本命區台南市造勢，再前進侯友宜的大本營新北板橋舉行晚會。賴清德說，新北是他的故鄉，他沒有忘了自己的根，以身為礦工之子為榮；蔡英文總統過去兩次在新北都獲得最高票，他懇請大家不能「偏心」，這次也要用全國最高票來支持他，「來支持賴清德，給新北的孩子肯定」、「只要新北贏，台灣就會贏」。

賴清德強調，過去八年，拒絕走回過去、鎖進中國、向威權專制低頭的路線，現在大家所熟悉的民主，不只是前人努力打拚、所累積的民主；也是太陽花年輕人走上街頭、拒絕服貿，所打造的民主；更是大家四年前出門投票、拒絕一國兩制台灣方案，所捍衛的民主，「大家投下選票、做出選擇的這一刻，民主才會是人民當家作主，台灣，也才能是我們的台灣。」

國民黨總統候選人侯友宜昨登場時，先向新北市民深深一鞠躬，感謝過去13年的支持，讓他有機會往前做更多事。他強調，這是一場戰爭與和平、貪腐與清廉、公平正義「廢死與反廢死」、反核與能源永續、仇中抹紅與中間路線的選戰；全球風險評估機構歐亞集團將賴清德列為「美國最危險的朋友」，賴清德就是戰爭風險的路線，他是和平路線。

侯友宜表示，賴清德與新潮流(民進黨派系)，貪腐、黑金、弊案重重，侯友宜走的是清廉路線。賴清德喜歡抹紅，說他和國民黨依賴中國，「我沒有依賴中國，是賴清德閉關鎖國、仇中抹紅、讓兩岸交流完全遙遙無期」，侯友宜走的是「台灣人的勇敢路線」，捍衛國安、保障人權，台灣的未來由2350萬人決定。

侯友宜強調，台灣不能再浪費八年，「國家的命運、台灣的靈魂，不能再輸下去了，不能在我們的手中不見，這一戰我們不能輸、我們輸不起，我們一定要贏」，要集中選票、第四次政黨輪替，需要藍白人民合作，終結綠色貪腐，藍白政黨合作，實現聯合政府。

柯：終結藍綠的關鍵

民眾黨在凱道舉行選前之夜，總統候選人柯文哲（右）表示，人民渴望改變的機會，只有民意才能讓改變成真，翻轉未來。（記者葉信菉／攝影） 民眾黨候選人柯文哲（左）訴求跳脫藍綠，由他領導的民眾黨確定會成為第三大政治勢力。照片為他與妻子陳佩琪（右）到投票所投票。（記者許正宏／攝影）

民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在凱達格蘭大道造勢，呼籲支持者「用選票證明台灣不是只有藍綠」，這場選舉證明民眾黨是台灣主流，一定可以改變國家翻轉未來，現在是最後一哩路，最關鍵的時刻，呼籲大家終結藍綠，讓國家可以有長期規畫，理想可實現。

柯文哲說，過去兩周從北到南發現，台灣不只有藍綠跟意識形態，人民渴望改變的機會，只有民意才能讓改變成真，這場選戰能走到最後，只靠小額募款就可以打贏這場選戰，真的是奇蹟，不靠傳統樁腳動員，讓全世界看見台灣人民想要改變的力量，拜託年輕朋友一定要回家投票，自己的未來自己救，義無反顧投下一票。