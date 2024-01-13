台灣大選 白宮：美國不會選邊站
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）12日表示，美國密切關注台灣選舉，由台灣人民決定，不容外部干預；國務卿布林肯（Antony Blinken）12日在國務院對中共中央對外聯絡部部長劉建超重申維持台海和平穩定的重要性。
台灣投票日前夕，柯比被問到台灣選舉對美中關係的影響，他說，美國密切關注台灣的選舉，台灣擁有強大的民主制度，美國想要看到選舉自由公平且透明地舉行；美國不會選邊站，這由台灣人民決定。
柯比表示，和全球任何地方都一樣，任何國家或任何人干預民主的行使都是不能被接受的，美國會密切關注此事。
同日，布林肯率亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）等官員在國務院與來訪的中共中央對外聯絡部部長劉建超會談，雙方隔著長桌對坐；國務院直播了會前畫面，僅開放媒體拍照，沒有開場白。
截至晚間，國務院發言人米勒（Matthew Miller）透過聲明轉述會談成果，指雙方討論一系列雙邊、區域與全球議題，包含存在歧見的領域以及可能合作的領域。
米勒表示，布林肯提及美國公民被中方錯誤拘留的問題，並提出對北京侵犯人權的關切。
布劉會 聲明未提台選舉
聲明並未觸及台灣選舉。
米勒說，布林肯重申維護台海與南海和平穩定的重要性。
此外，會談主題還包含俄烏戰爭、北韓和中東局勢；布林肯提到捍衛在紅海航行的權利與自由，以及避免局勢升溫的重要性。
米勒說，美中重申落實拜習舊金山峰會的共識，尤其是合作打擊毒品和軍事溝通；雙方肯定維持美中溝通管道暢通的重要性。
美國之音報導，布劉會談約一小時，這是一次穩定美中緊張關係的考驗；知情人士表示，在台灣選前以及鑑於中方近日在南海的挑釁作為，透過外交管道直接對中方傳遞「區域和平穩定重要性」的訊息非常重要。
美國近日密集與包含中國在內的亞洲國家溝通，尤其關切區域穩定。
稍早，劉建超10日會晤白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer），費納強調了台海和平穩定的重要性；布林肯10日與南韓外交部長趙兌烈通話，以及12日會見日本外務大臣上川陽子，均提到維持台海與南海和平穩定的重要性。
布林肯對日本能登半島地震和羽田機場撞機事故表達哀悼，也提到美日聯盟是印太區域和平、穩定與繁榮的基石。
台選後 派團訪台有先例
白宮資深官員10日表示，將在台灣選後派非官方代表團訪台，直接跟總統當選人面對面溝通，這有先例，更是管控（manage）兩岸緊張與兩岸議題的重要（critical）方式；若北京在選舉結果出來後，選擇施加額外的軍事壓力或脅迫來回應，就是挑釁。
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