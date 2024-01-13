台灣大選 白宮：美國不會選邊站

國務卿布林肯（左中）與中共對外聯絡部部長劉建超（右一）12日會晤，正值台灣大選進行之際，頗有管控台海穩定的用意。（路透）

白宮 國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）12日表示，美國密切關注台灣選舉，由台灣人民決定，不容外部干預；國務卿布林肯 （Antony Blinken）12日在國務院 對中共中央對外聯絡部部長劉建超重申維持台海和平穩定的重要性。

台灣投票日前夕，柯比被問到台灣選舉對美中關係的影響，他說，美國密切關注台灣的選舉，台灣擁有強大的民主制度，美國想要看到選舉自由公平且透明地舉行；美國不會選邊站，這由台灣人民決定。

柯比表示，和全球任何地方都一樣，任何國家或任何人干預民主的行使都是不能被接受的，美國會密切關注此事。

同日，布林肯率亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）等官員在國務院與來訪的中共中央對外聯絡部部長劉建超會談，雙方隔著長桌對坐；國務院直播了會前畫面，僅開放媒體拍照，沒有開場白。

截至晚間，國務院發言人米勒（Matthew Miller）透過聲明轉述會談成果，指雙方討論一系列雙邊、區域與全球議題，包含存在歧見的領域以及可能合作的領域。

米勒表示，布林肯提及美國公民被中方錯誤拘留的問題，並提出對北京侵犯人權的關切。

布劉會 聲明未提台選舉

聲明並未觸及台灣選舉。

米勒說，布林肯重申維護台海與南海和平穩定的重要性。

此外，會談主題還包含俄烏戰爭、北韓和中東局勢；布林肯提到捍衛在紅海航行的權利與自由，以及避免局勢升溫的重要性。

米勒說，美中重申落實拜習舊金山峰會的共識，尤其是合作打擊毒品和軍事溝通；雙方肯定維持美中溝通管道暢通的重要性。

美國之音報導，布劉會談約一小時，這是一次穩定美中緊張關係的考驗；知情人士表示，在台灣選前以及鑑於中方近日在南海的挑釁作為，透過外交管道直接對中方傳遞「區域和平穩定重要性」的訊息非常重要。

美國近日密集與包含中國在內的亞洲國家溝通，尤其關切區域穩定。

稍早，劉建超10日會晤白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer），費納強調了台海和平穩定的重要性；布林肯10日與南韓外交部長趙兌烈通話，以及12日會見日本外務大臣上川陽子，均提到維持台海與南海和平穩定的重要性。

布林肯對日本能登半島地震和羽田機場撞機事故表達哀悼，也提到美日聯盟是印太區域和平、穩定與繁榮的基石。

台選後 派團訪台有先例

白宮資深官員10日表示，將在台灣選後派非官方代表團訪台，直接跟總統當選人面對面溝通，這有先例，更是管控（manage）兩岸緊張與兩岸議題的重要（critical）方式；若北京在選舉結果出來後，選擇施加額外的軍事壓力或脅迫來回應，就是挑釁。