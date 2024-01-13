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台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

買昂貴機票「返鄉選總統」台籍美國人投票表立場

記者胡玉立／綜合報導

台灣大選日前夕，紐約時報撰文描述了一群「全球最堅定的選民」；這群為數至少數千、持中華民國和美國雙重國籍美國人，每隔四年都預訂昂貴機票、飛越太平洋、回到台灣，投票選總統；許多人堅持回台投票的動機，是出於台灣與中國的緊張關係。

紐時用標題「台籍美國人回鄉投票，不只是一張郵票」，彰顯雙重國籍中華民國公民不能以郵寄投票、必須親自返台投票的現實；文中同時強調，近年來，隨著中國加大對台軍事施壓，加倍威脅必要時以武力吞併台灣，對台籍裔美國人來說，「返鄉投票」這一度被認為是在盡愛國義務的事，變得更加緊迫。而兩岸日益緊張局勢，也已成為美中關係另一個引爆點。

報導指出，對許多第一代來自台灣的美國人來說，自1996年台灣舉行首次民主總統選舉以來，每四年一次的回台之旅，已成為僑民傳統。

現年42歲的萊絲莉·賴 (Leslie Lai) 從加州奧克蘭飛返台灣台中後，選前向紐時表示，「自由和民主岌岌可危。」她說她從小住在紐約州北部，總會約略知道台灣政治最新動態，也會看著父母飛回台灣參與總統大選。

紐時指出，持續返回母國大選投票的想望，說明了許多移民流動的身分認同；這些人一方面全心投入美國生活，其中包括準備參與11月關鍵的美國總統大選，同時也透過持續關注社群媒體不斷更新的競選訊息和航空旅行，在海外保留一個立足點。

返台投票的確切人數很難明確估計。台灣中央選舉委員會指稱，已有4000多名旅居海外的台灣人登記參加2024年選舉投票；但這個數字並不包括那些經常返回台灣、不需要登記為海外選民的人。

紐時指出，雖然這個數字僅佔近2000萬名合格選民的一小部分，但長期以來，台灣政界人士始終不忘討好旅居美國70多萬台灣人，他們被認為是一群可以在美國協助宣傳台灣利益的重要支持者。

三位主要總統候選人在過去六個月都先後訪問了美國，部分原因正是為了爭取僑民支持。至於僑民本身的政治觀點，則廣泛存在差異。

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