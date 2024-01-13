台灣將選出新總統 美中緊張升高 華府準備因應北京反應

台灣選民13日選出新總統，華府 預料美中關係將面臨去年11月拜登 總統與中國國家主席習近平會晤以來，最大考驗，緊張會升高；美致力維持台海平靜，但也準備因應北京的反應；任何武力衝突將讓美中槓上，撕裂全球經濟。

美聯社12日報導，中國害怕台灣13日總統選舉由民調中領先的賴清德 當選，台灣會進一步邁向獨立，故暗示台灣選民，他們是在戰爭與和平之間做抉擇；美方官員及觀察家表示，無論總統由誰當選，華府都準備與台北、北京共事，避免誤判而緊張升高。

台灣選舉後，拜登總統計畫馬上就派由前高級官員組成的非正式特使團前往台灣；美、台並無正式邦交關係，若派正式代表團勢將激怒北京。

美方不願具名官員表示，估計接下來有段時期緊張會升高，美方準備北京會有不同反應，可能由毫無反應到軍事動作，要看台灣選舉結果。

台灣總統選舉會吸引高度關注，是因為北京反對的候選人賴清德出身於執政黨民進黨，而民進黨向來以傾向獨立聞名，故若是賴勝選，會引發中國的軍事回應，令人憂心。

北京矢言統一台灣，必要時就動武；任何軍事行動必捲入美國；美依安全協定，提供台灣軍事硬體及科技。

華府並未就台灣主權選邊站，但反對任何片面改變現狀；美國並未顯示偏好台灣哪位候選人。

拜登去年11月與習近平在加州會晤時強調台海和平穩定的重要；習則向拜登施壓，要求支持中國和平統一台灣，宣稱台灣問題仍是中美關係的重中之重。

國會議員及觀察家表示，台灣無論誰贏得13日選舉，華府都將與台灣新政府接觸，以強化關係，焦點放在嚇阻北京的軍事侵略。

共和黨聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)指出，無論台灣誰當選，美國人民將與台灣人民、台灣蓬勃又美麗的民主制度站在一起，這是兩黨共識。

共和黨聯邦眾議員巴爾(Andy Barr)表示，美國與台灣各政黨都相信嚇阻，他表示，美方會與當選人共事，重建並強化嚇阻。