「堅決粉碎台獨圖謀」台灣大選前 中國突批評美國對台軍售

在台灣總統大選前一天，中國國防部 12日突然就已揭露多時的美國對台軍售案做出回應。中國國防部發言人張曉剛表示，對於台灣的F-16戰機升級計畫，解放軍 時時刻刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

路透12日則報導，在台灣大選前一周，中國氣球 越過敏感的台海中線，台灣政府抨擊這是一種介入選舉的方式。報導引述台灣的國防部表示，當天在台灣海峽偵測到五具中國監視氣球，其中一具飛越台灣島上空。

分析人士指出，台灣13日的選舉受世界各地密切注意，勝選者將帶領這個戰略要地管控與愈加強勢的中國的關係。北京近年已在台灣周邊維持「接近每日的」軍事活動，派出戰機、船艦進行所謂的「灰色地帶」騷擾活動。

中方雖未有明顯的軍演行動，但日前發射的一枚衛星，被台灣國防部以中國發射飛彈連續發布警報，但國防部後來為了誤譯而公開道歉。

中國國防部12日透過微信公眾號表示，有記者向發言人提問，「據報導，台灣現役140架F-16V block 20戰機已全部升級，2026年前還要向美採購66架F-16V block 70戰機。」張曉剛回應說，民進黨當局為一己私利，花台灣老百姓血汗錢買美國武器，無法阻擋祖國完全統一大勢，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。

他說，解放軍時刻高度戒備，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

據了解，國軍為提升空中戰力，自2012年起執行「鳳展專案」，由美商洛馬公司與漢翔及合作，將F-16 block20戰機升級為「F-16V」，據漢翔發布訊息，去年12月19日，已將141架同型機(現存140架)升級完畢。升級工作結案後，台空軍還透過美台軍購，預計2026年前獲得66架F-16V block 70戰機。