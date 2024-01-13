我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

「堅決粉碎台獨圖謀」台灣大選前 中國突批評美國對台軍售

記者陳政錄／北京報導

在台灣總統大選前一天，中國國防部12日突然就已揭露多時的美國對台軍售案做出回應。中國國防部發言人張曉剛表示，對於台灣的F-16戰機升級計畫，解放軍時時刻刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

路透12日則報導，在台灣大選前一周，中國氣球越過敏感的台海中線，台灣政府抨擊這是一種介入選舉的方式。報導引述台灣的國防部表示，當天在台灣海峽偵測到五具中國監視氣球，其中一具飛越台灣島上空。

分析人士指出，台灣13日的選舉受世界各地密切注意，勝選者將帶領這個戰略要地管控與愈加強勢的中國的關係。北京近年已在台灣周邊維持「接近每日的」軍事活動，派出戰機、船艦進行所謂的「灰色地帶」騷擾活動。

中方雖未有明顯的軍演行動，但日前發射的一枚衛星，被台灣國防部以中國發射飛彈連續發布警報，但國防部後來為了誤譯而公開道歉。

中國國防部12日透過微信公眾號表示，有記者向發言人提問，「據報導，台灣現役140架F-16V block 20戰機已全部升級，2026年前還要向美採購66架F-16V block 70戰機。」張曉剛回應說，民進黨當局為一己私利，花台灣老百姓血汗錢買美國武器，無法阻擋祖國完全統一大勢，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。

他說，解放軍時刻高度戒備，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

據了解，國軍為提升空中戰力，自2012年起執行「鳳展專案」，由美商洛馬公司與漢翔及合作，將F-16 block20戰機升級為「F-16V」，據漢翔發布訊息，去年12月19日，已將141架同型機(現存140架)升級完畢。升級工作結案後，台空軍還透過美台軍購，預計2026年前獲得66架F-16V block 70戰機。

國防部 氣球 解放軍

上一則

眾院無異議通過2項「挺台法案」

下一則

買昂貴機票「返鄉選總統」台籍美國人投票表立場

延伸閱讀

俄烏戰爭教訓 美加速重振飛彈、潛艇等「本土」國防

俄烏戰爭教訓 美加速重振飛彈、潛艇等「本土」國防
朱指國防、司法 綠國家機器介選 軍方籲勿貼標籤

朱指國防、司法 綠國家機器介選 軍方籲勿貼標籤
防長奧斯丁瞞病不報 督察長要查

防長奧斯丁瞞病不報 督察長要查
衛星警報 說法一再矛盾 台國防部鬧世界笑話

衛星警報 說法一再矛盾 台國防部鬧世界笑話

熱門新聞

強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2024-01-06 11:34
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

2024-01-06 10:39
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17
阿拉斯加航空架波音737 Max 9型客機發生內嵌式艙門脫落事件，聯邦航空管理局(FAA)6日立即下令大多數同型客機停飛進行檢查。(美聯社)

脫落艙門是Spirit製造 波音最後組裝…誰須負責？

2024-01-08 13:34
北韓領導人金正恩胞妹金與正。(路透)

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

2024-01-07 14:25
馬斯克。(路透)

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心

2024-01-07 14:13

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金