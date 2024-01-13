我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

台灣選前之夜／柯文哲：勝利剩最後一哩路、不要放棄

記者林縉明、歐陽良盈／台北報導
民眾黨總統候選人柯文哲12日晚在凱道舉辦選前之夜，主辦單位宣稱，現場擁入35萬人。副總統候選人吳欣盈表示，小草已變大草原，千萬不要放棄手中神聖的一票。(記者黃義書／攝影)
民眾黨總統候選人柯文哲12日晚在凱道舉辦選前之夜，主辦單位宣稱，現場擁入35萬人。副總統候選人吳欣盈表示，小草已變大草原，千萬不要放棄手中神聖的一票。(記者黃義書／攝影)

民眾黨總統候選人柯文哲12日晚上在凱道舉辦選前之夜，他表示，上一次站在凱道是2013年8月3日洪仲丘事件，「十年過去政府雖然輪替過，但依舊離人民好遠」，曾經說要謙卑、公開透明、拒絕黑金，要落實公平正義，結果都沒有實現，多年前五缺，到現在還是五缺，他這次再度站上凱道，要跟人民一起把國家贏回來，打造公平正義民主的社會，一起突破藍綠。

主辦單位宣稱，現場擁入35萬人、線上轉播也有32萬人。活動高潮，柯文哲和副總統參選人吳欣盈從一路跟支持者擊掌後，才走上舞台，象徵走總統府。

民眾黨總統候選人柯文哲12日晚在凱道舉辦選前之夜，主辦單位宣稱，現場擁入35萬人...
民眾黨總統候選人柯文哲12日晚在凱道舉辦選前之夜，主辦單位宣稱，現場擁入35萬人。副總統候選人吳欣盈表示，小草已變大草原，千萬不要放棄手中神聖的一票。(記者黃義書／攝影)

柯文哲在台上激昂表示，這場選舉我們一定要會贏、一定要贏，距離勝利只剩最後一哩路，大家不要放棄，回家投票，一起把國家贏回，走向屬於我們的未來。

柯文哲選前之夜氣氛熱烈，柯文哲先在景福門小舞台發表短講，並且在支持者夾道歡迎之下走上舞台，柯文哲、吳欣盈父母和親人都上台致意，與民眾黨候選人們、團隊一起在台上大跳應援舞，high翻現場。

柯文哲說，台灣民主30年，不需要發現問題的人，而是需要解決問題的人，他堅守台灣自主兩岸和平，不僅要鞏固印太地區和平，內政部分，秉持永續環境、更新電網，加速能源轉型、提高醫療衛生支出、落實居住正義，大力蓋社會住宅，大力補助租金，打造多元共融的盛會，並且確保產業升級，給年輕人打拚就有希望的未來。

吳欣盈的父母和家人也都到場，她致詞說，台灣因為藍綠執政停擺了20多年很多事沒做，可借鏡國外解方；只要能接軌國際，台灣一半的問題就解決了，政府卻連抄都不會，若她能當選，一定會用自己所有的國際經驗和人脈，把國外最好的解方帶進台灣，讓台灣未來更美好。

吳欣盈表示，天下父母心，都希望下一代過得更好，小草已經變成大草原，千萬不要放棄手中神聖的一票，翻轉台灣。

柯文哲 租金 投票

上一則

新聞眼／賴蕭強打蔡英文8年政績牌 人民打分數

下一則

台灣選前之夜／侯友宜：民進黨黑金貪腐進行式、集中選票才不後悔

延伸閱讀

藍選前之夜「漢燕禿同框」 侯友宜批綠：黑金貪腐進行式

藍選前之夜「漢燕禿同框」 侯友宜批綠：黑金貪腐進行式
台灣大選／吳欣盈完成投票 感嘆「200萬人沒得投」民主缺一角

台灣大選／吳欣盈完成投票 感嘆「200萬人沒得投」民主缺一角
台灣大選／柯文哲偕夫人陳佩琪現身投票 曝「睡得很好」平常心

台灣大選／柯文哲偕夫人陳佩琪現身投票 曝「睡得很好」平常心
語帶玄機提「政黨輪替」？陳水扁：不知誰能再造空前紀錄

語帶玄機提「政黨輪替」？陳水扁：不知誰能再造空前紀錄

熱門新聞

強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2024-01-06 11:34
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

2024-01-06 10:39
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17
阿拉斯加航空架波音737 Max 9型客機發生內嵌式艙門脫落事件，聯邦航空管理局(FAA)6日立即下令大多數同型客機停飛進行檢查。(美聯社)

脫落艙門是Spirit製造 波音最後組裝…誰須負責？

2024-01-08 13:34
北韓領導人金正恩胞妹金與正。(路透)

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

2024-01-07 14:25
馬斯克。(路透)

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心

2024-01-07 14:13

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金