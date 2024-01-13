台灣選前之夜／賴清德提當選8承諾、對黑金貪汙零容忍

選前之夜，在台南舉行的綠營造勢大會上，蔡英文總統拉起民主黨總統候選人賴清德與副總統候選人蕭美琴的手，與民眾一起高喊「凍蒜」。(美聯社)

台灣2024大選13日登場，民進黨 12日晚在台南、台北舉辦兩場選前之夜大造勢。民進黨總統候選人賴清德 故鄉新北場，主辦單位喊出超過20萬人到場，賴清德致詞時提出當選總統後的八大承諾，包括將用人唯才，不分黨派，組織最好的團隊，他也會擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌等；賴懇請選民，讓民進黨總統大贏、國會也要過半。

賴清德當晚7時先在台南「本命區」登場，賴的妻子吳玫如也首度現身，掀起晚會高潮，主持人也喊出現場超過6萬人。賴先向台南鄉親喊話，「沒有台南就沒有賴清德」，他對黑金貪汙零容忍，未來擔任總統，會用高標準面對任何一個弊案，不分任何政黨、不分縣市，一定嚴正查辦。

民進黨12日晚在板橋第二運動場舉辦總統大選選前之夜，支持者擠爆現場。(記者林伯東／攝影)

賴清德說，這次選風惡質，在野黨造謠扭曲、抹黑貼標籤，攻擊台南，一定要用神聖選票遏止惡劣的選風，讓他衝歷史最高得票。

新北選前之夜，蔡英文 總統、閣揆陳建仁、立法院長游錫堃及前閣揆蘇貞昌到場力挺。

蔡英文致詞時暗批前總統馬英九表示，時間可以證明，12年前的總統大選，對手的路徑沒有為台灣帶來「黃金十年」。時間也證明，民進黨「公平正義、面向世界」的路線，才是對的路。蔡英文也拉起賴清德與蕭美琴的手，與民眾一起高喊「凍蒜」。

副總統候選人蕭美琴說，往前努力的過程雖不完美，有時走太快、走太慢，甚至有時會犯錯，謝謝給予批評的聲音，賴蕭配有信心未來做得更好。

壓軸登場的賴清德提出當選後的八大承諾，包括將用人唯才，不分黨派、尊重專業，組織最好的團隊；會擦亮民進黨清廉、勤政、愛鄉土的招牌；會繼續走民主和平的路；會走創新繁榮的路；會走公義永續的路；會繼續減輕人民的負擔；會繼續投資未來世代；會繼續落實居住正義，未來社會住宅全力蓋、加速蓋，讓人人都有一個家。

賴清德向選民喊話，「這一仗台灣必須要贏，贏得全球民主的第一場勝利。」蔡英文則說，民主選舉不是棄誰保誰，而是不要放棄自己神聖一票。