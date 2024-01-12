美、英為何聯手反擊葉門「青年運動」？

美國去年12月就宣布組建名為「繁榮衛士」的多國海上聯軍，並對葉門叛軍青年運動武裝發出警告，要求其停止對紅海航運的襲擊，否則後果自負。圖為美軍戰機從基地起飛。(美聯社)

美國官員證實，美英聯手針對伊朗 撐腰的葉門什葉派激進民兵團體「青年運動」(Houthis)十多個據點展開空襲。以巴衝突在加薩 (Gaza)爆發之後，「青年運動」在紅海以無人機及飛彈攻擊商船，這波美英聯合行動是截至目前為止對「青年運動」的最強反擊。

「青年運動」是什麼？

「青年運動」名稱來自於創辦人胡塞(Hussein Badreddin Al-Houthi)，信奉伊斯蘭教扎伊迪什葉派(Zaidi Shia)，源起於1990年代葉門對於沙烏地阿拉伯宗教影響的抵抗勢力。「青年運動」估計有2萬民兵，掌控葉門西部大多數地區以及紅海沿岸地帶。

以哈衝突爆發以來，葉門叛軍青年運動武裝頻頻對紅海商船發動襲擊，以表示對哈瑪斯的支持，全球主要航運公司的船隻只好繞道。(歐新社)

與伊朗、加薩戰爭有何關聯？

向來與沙烏地阿拉伯關係不佳的伊朗，正是「青年運動」的背後靠山。「青年運動」在加薩戰爭當中支持哈瑪斯 組織(Hamas)。2023年10月7日，哈瑪斯對以色列發動屠殺突襲，不久之後「青年運動」領袖胡提(Abdul-Malik al-Houthi)便宣布，手下部隊已經做好準備，可以調動數十萬人協助巴勒斯坦人民對抗敵人。

以哈衝突爆發以來，葉門叛軍青年運動武裝頻頻對紅海商船發動襲擊，以表示對哈瑪斯的支持，全球主要航運公司的船隻只好繞道。(歐新社)

紅海發生哪些事件？

紅海是全球重要船運航道之一，是連接歐洲與亞洲、東非的最重要水路，葉門位於紅海東南沿岸與亞丁灣(Gulf of Aden)交接處。加薩戰爭發生後不久，「青年運動」便對通過紅海的船隻展開無人機及飛彈攻擊，但絕大多數攻擊行動都被美國與以色列攔截。許多船運公司避開紅海，改道通過南非好望角(Cape of Good Hope)，航行時程與成本因此大增。

美國如何因應？

美國12月18日宣布針對「青年運動」攻擊成立「繁榮衛士行動」(Operation Prosperity Guardian)。美國海軍直升機12月31日對企圖挾持貨輪的幾艘小型船隻開火，共有10名「青年運動」民兵死亡。1月9日，美英戰艦共同擊落「青年運動」發射的21架無人機及飛彈。1月10日，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)警告「青年運動」，如果有進一步攻擊，必將遭到西方國家軍事報復。

來源：LiveNOW from FOX