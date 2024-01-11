中聯部長劉建超會美副國安顧問 討論台海等議題

中共中聯部部長劉建超連日拜會美國智庫、國會，10日也與白宮副國安顧問費納會面，談及兩岸情勢。（美聯社）

中共中央對外聯絡部部長劉建超率團訪美，10日會晤白宮 首席副國家安全顧問費納(Jon Finer)，白宮事後透過聲明表示，會談觸及拜習舊金山 峰會達成的共識，並討論包含台海在內的區域與全球議題；此外，費納強調了台海和平穩定的重要性。

白宮表示，這場會談是美國維持溝通管道暢通與負責任管理競爭的努力之一，兩人在舊金山元首峰會的基礎上，舉行坦率且具建設性的討論。

白宮表示，費納與劉建超討論了舊金山峰會達成的若干共識執行進展，包含恢復軍事溝通與合作打擊非法藥品的製造和販運；此外，兩人也討論包含中東、俄烏戰爭和兩岸議題。費納強調台海與南海和平穩定的重要性。

另外，至少28名兩黨國會議員10日支持稱讚台灣民主的決議案，引起中國呼籲美方停止與台灣進行官方接觸；主要提案人共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員 蘇利文(Dan Sullivan)接受路透訪問時強調，支持決議案的國會議員對於台灣總統選舉並沒有選邊站。

兩黨聯邦參議員支持的決議案條文寫道，參院承諾美國將盡全力，透過有效嚇阻(effective deterrence)支持台灣自我防衛及台灣人民自由。

決議案稱讚台灣「是遵守法治、生氣盎然的公民社會，有著多元化經濟及穩定的政治體系，與中國的狀況形成對比」。

台灣選民將於13日選舉總統及立法委員，今年大選登場時間則是兩岸出現唇槍舌劍之際。台灣政府指控中國以空前規模企圖介入選舉，動用手段包括軍事行動、貿易制裁等，企圖讓選民投票給北京較青睞的候選人。

提出決議的數名參議員表示，希望提案本周表決時能通過。

與民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)共同提案的蘇利文說：「我覺得真的重要的是，美國必須以兩黨聯合的方式，對台灣民主展現穩定、不會動搖的支持與承諾，並且持續推出政策避免兩岸情勢緊張。」

蘇利文說，支持決議案的國會議員對於台灣總統選舉並沒有選邊站。他說：「有三位實力堅強的候選人，代表三個實力堅強的政黨。我們需要對這個公平過程不被北京的脅迫活動破壞做出承諾。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇透過電郵對路透表示，中國堅決反對美國與台灣有任何官方接觸。他也說，華府必須有所節制，不要干預台灣選舉。

台灣新任駐美代表俞大㵢9日與共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)見面，引起北京抗議。