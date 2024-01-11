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從峇里島到舊金山…台大選前 北京加大暗示美國勿破壞現況

記者胡玉立／綜合報導
中共中央對外聯絡部部長劉建超9日現身紐約，並將訪華府和舊金山。(美聯社)
中共中央對外聯絡部部長劉建超9日現身紐約，並將訪華府和舊金山。(美聯社)

趕在台灣13日大選前，北京最近幾天緊鑼密鼓地對華府加大外交接觸；中共中央對外聯絡部部長劉建超9日現身紐約，並將訪華府和舊金山；劉建超在紐約警告表示，台灣是美中關係「核心利益的最核心」；他同時頻繁使用「舊金山願景」新用語，藉此強調去年11月舊金山拜習會好不容易重新調整關係，暗示美國莫破壞現況、攪局生事。

華爾街日報指出，北京去年針對美中關係使用的口號是「重返峇里島」；峇里島是2022年11月拜登總統與中國國家主席習近平舉行峰會的地點；北京也使用類似用語，要求拜登政府切莫浪擲兩國得來不易的善意。

劉建超被認為未來很有可能當上外交部長，他向紐約智庫外交關係委員會( Council on Foreign Relations)成員表示，「我這次訪問是與美國各界就如何落實『舊金山願景』，坦誠交流。」

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯(Wu Xinbo)表示，北京新的外交接觸，反映北京渴望看到拜登政府維持中美關係的積極往來，「『舊金山願景』是在解決困難的同時促進對話與合作，其中包括台灣問題在內。」

華爾街日報分析指出，美國對台灣選舉結果的反應，會影響北京決定如何維持與美國的溝通管道。華府智庫捍衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)資深研究員辛格頓(Craig Singleton)最近指出，「針對這場選舉的任何國際反應，若偏離了中國偏好的政治敘述，都可能招致中國嚴厲反擊。」

但現在，中國外交官積極把握1月中美建交45周年機會，呼籲華府維持美中去年11月在加州建立的積極往來態勢。外交部長王毅最近在北京舉行的中美建交周年紀念會上表示，美中關係是全球最重要關係，需針對百年未見的轉變契機進行調整，雙方應將舊金山視為新起點。

中國駐美大使謝鋒本周接受中國電視網採訪時也表示，美中雙方在舊金山峰會艱難達成共識後，應視彼此為夥伴共同努力；他敦促美國放棄將中國視為競爭對手的「冷戰思維」，強調「最重要的還是認知正確」。

舊金山 華府 拜登

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