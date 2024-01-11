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衛星警報 台「國防部單獨決策」 國際學者認反應過度

台灣新聞組／綜合報導
衛星警報 還原台國防部決策過程 (製表／程嘉文、丘采薇)
衛星警報 還原台國防部決策過程 (製表／程嘉文、丘采薇)

中國大陸9日發射衛星，台國防部發出國家級防空警報，全國手機發出警示，但國防部中、英文簡訊內容竟錯將衛星當飛彈，引發恐慌。蔡英文總統9日晚了解事件來龍去脈，確認對岸在此事件無政治企圖後，透過總統府發言人向民眾說明，「經國安團隊就各相關資訊總體分析，並參酌國際各友方情資進行評估後，研判可排除政治企圖。」不過，就連國際天文學者都說台方反應過度了。

針對這次事件，大陸國台辦10日向路透書面置評時表示，該衛星發射是年度的例行安排，無關台灣選舉。

路透也報導，追蹤太空發射的「哈佛史密森尼天體物理中心」天文物理學家麥道威(Jonathan McDowell)說，搭載衛星的助推火箭落在中國內部，而衛星本體飛越台灣上空時，高度已相當於國際太空站，當時高度相當高，且早在越過中國大陸海岸前就已經進入軌道，「我想這一次是台灣的過度反應。每天都有衛星飛越台灣」。

國安人士還原事發經過，指發布警報當下，是由國防部單獨決策，發布警報之後，隨即通報國安高層與蔡總統；蔡總統事前知悉對岸要發射衛星，但對於要發布警報一事無所悉，是在南部跑行程當下才得知。

國安人士表示，國安高層對於發布警報的決策方向雖大抵上支持，但對於外界疑慮不斷，建請國防部要以記者會形式向民眾釋疑，國防部最終未採納，僅以圖文再做說明；總結該事件，黨政高層支持國防部揭露資訊的決策，但對於危機處理的手忙腳亂，徒增社會紛擾，更給了在野黨攻擊執政黨標的，是不滿意的。

國防部9日晚僅提供預錄影片對外說明，國防部發言人孫立方10日晚出現在自媒體范琪斐的節目，孫立方在節目中表示，空軍發出國家級警報之前，空軍作戰指揮部指揮官黄志偉曾向國防部長邱國正回報，邱也支持黃的決定，決策層級最高到邱國正。范琪斐追問，所以總統府沒有涉入？孫立方說，「是」。

中華戰略學會資深研究員張競指出，此次因為衛星就發出警報，反而讓中共得以一窺台方反應速度等重要資訊，恐怕是最大損失。

張競表示，大陸宣布發射時間是下午3時3分，台方警報聲稱時間是下午3時4分，顯然不是看對岸新聞稿發警報；這一分鐘差距，就代表火箭由西昌發射升空，到台方偵獲動態，時間差是一分鐘。下午3時17分發出警報，也暴露出台方從偵知、確認、呈核、奉准到交付發布，所需的作業時間是13分鐘。

張競表示，這兩個時間，都是對方期待得知的台方重要數據，如今都曝光。

張競也說，發生釋放警報這類特殊緊急事件，總統維安人員依規定應讓總統立刻暫停行程，因為沒人知道，敵人是否搭配斬首戰之類其他威脅；然而現場狀況卻是，總統繼續對支持者演講，還打趣說不必擔心，維安人員也沒採取任何因應動作，這很難不讓人質疑早有預備，否則就是聯合警衛體系的嚴重失職。

國防部10日則重申，針對中共衛星火箭發布告警簡訊作業，全程以國防安全為考量。國軍嚴守行政中立，絕無受到政治干擾，更無所謂「介選」情事。

針對9日的國家級警報爭議，台國防部前副部長、國民黨不分區立委候選人陳永康10日表...
針對9日的國家級警報爭議，台國防部前副部長、國民黨不分區立委候選人陳永康10日表示，台灣應檢討領空防衛、預警及決策機制。(記者林俊良／攝影)

國防部 太空 中共

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