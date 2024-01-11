衛星警報 說法一再矛盾 台國防部鬧世界笑話

台國防部 9日晚發布「類記者會」影片，解釋中國大陸火箭飛越台灣事件；官員稱，發布數十年來首度防空警報是因偵測到火箭偏離原先公告的預設路徑，已穿過台灣南部上空。從國防部發布的路徑圖顯示，軌道偏離距離超過100公里，但歐洲太空 總署已宣布這枚愛因斯坦探針衛星已成功進入軌道，世人甚可上網查詢衛星在地球上空的即時位置，台方推播中國大陸發射衛星失敗的錯假國家級警報，反成世界大獨家。

9日下午3時17分台灣民眾手機警報聲響起後，國防部在外界質疑下見招拆招，但每次發言都和前一次有所出入，充滿疑點。

手機警報內容，除了Missile(飛彈)與air raid(空襲)錯誤，中文也稱「中國」發射衛星。在民進黨政府中，國防部是少數堅持依憲法架構稱為「中共 」、「中國大陸」的部會，每天發布共軍動態也不使用「中國」，此次警報的擬稿者很可能根本非出自軍方之手。

一小時後，國防部發新聞稿為英文錯誤致歉。針對外界質疑，以往中共解放軍對台灣周邊發射飛彈，軍方根本祕而不宣，這次既然只是衛星，為何需要向全民發警報？新聞稿中出現一新詞，指火箭「非預警」飛越本島上空。然而媒體隨即質疑，這枚衛星的發射根本是公開資訊，為何國防部說「非預警」？

又過四小時，國防部拿出衛星軌跡偏移100公里新理論。但為何與歐洲太空總署說法不符合？國防部沒再說明。媒體一再要求舉行記者會，國防部始終不理，但發言人孫立方10日晚卻接受自媒體獨家專訪。

這一切最諷刺註腳，無疑是9日晚總統府發出訊息，定調「不是(對岸)介選」：事件主角的確不是對岸，卻是國家機器赤裸裸的介選。