我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

衛星警報 說法一再矛盾 台國防部鬧世界笑話

記者 程嘉文

國防部9日晚發布「類記者會」影片，解釋中國大陸火箭飛越台灣事件；官員稱，發布數十年來首度防空警報是因偵測到火箭偏離原先公告的預設路徑，已穿過台灣南部上空。從國防部發布的路徑圖顯示，軌道偏離距離超過100公里，但歐洲太空總署已宣布這枚愛因斯坦探針衛星已成功進入軌道，世人甚可上網查詢衛星在地球上空的即時位置，台方推播中國大陸發射衛星失敗的錯假國家級警報，反成世界大獨家。

9日下午3時17分台灣民眾手機警報聲響起後，國防部在外界質疑下見招拆招，但每次發言都和前一次有所出入，充滿疑點。

手機警報內容，除了Missile(飛彈)與air raid(空襲)錯誤，中文也稱「中國」發射衛星。在民進黨政府中，國防部是少數堅持依憲法架構稱為「中共」、「中國大陸」的部會，每天發布共軍動態也不使用「中國」，此次警報的擬稿者很可能根本非出自軍方之手。

一小時後，國防部發新聞稿為英文錯誤致歉。針對外界質疑，以往中共解放軍對台灣周邊發射飛彈，軍方根本祕而不宣，這次既然只是衛星，為何需要向全民發警報？新聞稿中出現一新詞，指火箭「非預警」飛越本島上空。然而媒體隨即質疑，這枚衛星的發射根本是公開資訊，為何國防部說「非預警」？

又過四小時，國防部拿出衛星軌跡偏移100公里新理論。但為何與歐洲太空總署說法不符合？國防部沒再說明。媒體一再要求舉行記者會，國防部始終不理，但發言人孫立方10日晚卻接受自媒體獨家專訪。

這一切最諷刺註腳，無疑是9日晚總統府發出訊息，定調「不是(對岸)介選」：事件主角的確不是對岸，卻是國家機器赤裸裸的介選。

國防部 太空 中共

上一則

氣候暖化 北半球31條河流盆地積雪量減少

下一則

衛星警報 台國防部發言人孫立方：決策以秒計 未有政治考量

延伸閱讀

中國衛星觸發台國家級警報 中外交部：目的大家都清楚

中國衛星觸發台國家級警報 中外交部：目的大家都清楚
國台辦：發射衛星無關台灣選舉 美專家指台灣過度反應

國台辦：發射衛星無關台灣選舉 美專家指台灣過度反應
把中國衛星當飛彈… 台灣選前 國家警報連響

把中國衛星當飛彈… 台灣選前 國家警報連響
美中軍事對話 美提台海和平穩定重要性

美中軍事對話 美提台海和平穩定重要性

熱門新聞

強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2024-01-06 11:34
2019年在紐約市獄中自殺的艾普斯坦。(美聯社)

淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光

2024-01-04 01:30
設在波士頓與華府地區的六間高檔妓院，可能是俄、中、南韓所設的美人計圈套，妓院網站以亞洲「女模」招徠顧客。(截自X@Daily Mail)

波士頓、華府6妓院 疑是俄中韓引誘高官美人計圈套

2024-01-04 12:05
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

2024-01-06 10:39
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17
陸軍退伍士官長彼得森2日在加州的特拉維斯空軍基地歡慶101歲生日。(取自空軍基地網站)

歡慶101歲 退伍士官長曝光長壽祕訣：喝「這種」飲料

2024-01-04 04:53

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光