把中國衛星當飛彈… 台灣選前 國家警報連響

台國防部連續發出國家級警報，中文雖稱中國發射衛星，但英文卻稱是發射飛彈並飛越台灣領空，引發是否官方介選的爭議。（記者陳柏亨／翻攝）

在台灣的總統大選投票倒數計時之際，台灣國防部 9日突然數度以中、英文形式發布「國家級警報」，指中國發射衛星已飛越南 部上空，英文訊息還錯稱「衛星」為「飛彈」，引發民眾恐慌。國防部事後向社會大眾致歉，證實訊息由空軍作戰部指揮官下達發布，情報次長室次長顏有賢表示：「這枚衛星火箭經過台灣南部上空的高度是500公里，國軍因此動用飛彈空中威脅預警系統，以簡訊方式告知國人提高警覺。」

陳建仁也稱中國射飛彈

國防部在發送「空襲警報」的同時，行政院長陳建仁正在立法院接受民進黨立委吳玉琴質詢，陳建仁查看手機後先是表示「接到簡訊中國發射飛彈」，之後連忙更正表示「是發射衛星的警報」。

國民黨立委林為洲接著追問，簡訊上寫ｍissile（飛彈）為何不寫satellite（衛星）？質疑誤導民眾是發射飛彈，是否選舉到製造緊張？陳建仁答詢表示這是錯誤，馬上更正。

台國防部9日連續發出國家級警報引發爭議。中國官媒則報導，9日下午3時3分在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空。（新華社）

國防部發布的國家級警報內容指中國下午三時四分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，請通報警消人員處理。訊息並留下國防部聯絡電話。但國防部在中文警報下方的英文原文則稱：「『Air raid Alert』Missile flyover Taiwan airspace, be aware」；標示為「Air raid Alert」空襲警報，將衛星火箭視為飛彈「missile」，並稱飛越台灣領空「Taiwan airspace」，引發爭議。因為屆臨選舉日，這個烏龍也立即引來在野黨強烈批評。

事實上，中國官媒在四川西昌衛星中心成功發射衛星後，即公告這是一枚「愛恩斯坦探針」衛星。

中國射衛星 台灣發飛彈警報。(資料來源╱台灣國防部情次室、作計室、空軍司令部)

簡訊用Missile 台國防部道歉

台灣國防部稍後坦承，警報中的英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物是衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

國防部作計室防空暨資戰處處長莊鴻文透過錄影表示，國家級防空警報由空作部指揮官依掌握的當前狀況，參考國軍突發狀況處置規定，下達發布指令。顏有賢則說，這枚衛星火箭出現飛行軌道異常，國防部動用飛彈空中威脅預警系統，以簡訊的方式告知國人提高警覺。

由於過去中國發射衛星台灣官方都不會特別發布警報，使此事件格外受到關注。

府：可以排除政治企圖

對於媒體質疑是否有介選等情形，台總統府發言人林聿禪表示，「經國安團隊就各相關資訊總體分析，並參酌國際各友方情資進行評估後，研判可排除政治企圖。」

這起警報也引起國際媒體關注，多有跟進報導。美聯社指警報是國防部誤譯(mistranslated)，但各媒體都點出台灣即將舉行總統大選和國會選舉。路透報導，警報發生時，台外交部長吳釗燮正舉行記者會，他雖立即澄清了不是中國發射飛彈，但他也批評中方近來對台灣的騷擾。北京則對外宣傳台灣這次選舉是戰爭與和平的選擇。