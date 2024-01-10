我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

新聞眼／「飛彈」警示 國家級假訊息 散播亡國感恐懼

記者洪哲政

台灣大選前敏感時刻，台國防部對中國擾台公告明顯出現雙標，從多次公告中國空飄氣球威脅台灣，到9日驚天動地錯將衛星當飛彈的駭人警報，堪稱「國家級假訊息」；這種再真實不過的威脅感足以引發人民恐慌，除了散播「芒果乾」(亡國感)的恐懼，更對國家級警報系統公信力造成巨大傷害。

國防部一個月前就發布中國氣球飄過海峽中線的資訊，軍方官員解釋氣球屬蒐集氣象資訊，也說明每年固定月份受風向影響，對岸氣球會飛至台灣上空。但近日國防部態度日趨「政治正確」，先有外媒引述不具名情資指氣球曾飛臨台灣重要機場上空，國防部隨之聲明譴責中國影響航安。9日外媒在國防部記者會詢問是否「間諜氣球」？軍方回以「料敵從寬、早期預警，完成反偵蒐隱掩蔽部署」，暗示性十足。

9日下午國防部更發布驚人的國家級警報，對中國發射衛星一事大動作向民眾告警，中文寫「衛星」，英文卻稱「飛彈」，讓大家感到驚恐。然而，中國發射火箭與歐洲合作，也早就公告，國防部雖承認部分錯誤，但「飛彈進入台灣領空」與「空襲警報」等字眼，已嚴重造成誤解，達到加深中國武嚇存在感的目的。

9日的國家級警報發得快，後果卻很嚴重。國防部旋即「損害控管」，簡訊發布責任由空作部指揮官黃志偉扛起，將國安團隊置於安全區，另搬出美國情資背書。國防部甚至首度透露，這次因應過程曾動用飛彈威脅預警系統反應，而這套系統是以空中長程預警雷達為主體，連結台北與花蓮兩座飛彈預警中心與各愛國者防空飛彈連，雷達基地有美方國安情報人員駐防。

但眾所皆知，國防部要有任何動作，實務上都由蔡英文政府國安團隊嚴控，尤其選前，幾不存在國防部自行運作出手的空間。要說國安團隊事前不知情，也不合常理。

國防部誤將衛星當飛彈的錯假訊息，造成真實威脅的認知，如此行為目的是否影響投票？算不算是公然介選？社會將有公評。

國防部 氣球 投票

上一則

「飛彈」警示 台國防部「雙標」 外媒熱議

下一則

80小時篩選3260萬種材料… 微軟AI研製新電池 鋰用量少

延伸閱讀

現貨比特幣ETF獲准？假的 美SEC澄清遭駭客盜貼假訊息

現貨比特幣ETF獲准？假的 美SEC澄清遭駭客盜貼假訊息
遭美烏指控使用北韓飛彈攻打烏克蘭 克宮拒絕評論

遭美烏指控使用北韓飛彈攻打烏克蘭 克宮拒絕評論
台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾

台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾
台國防部國家警報將中共發射衛星譯作飛彈 外媒記者上「X」熱議

台國防部國家警報將中共發射衛星譯作飛彈 外媒記者上「X」熱議

熱門新聞

強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2024-01-06 11:34
2019年在紐約市獄中自殺的艾普斯坦。(美聯社)

淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光

2024-01-04 01:30
設在波士頓與華府地區的六間高檔妓院，可能是俄、中、南韓所設的美人計圈套，妓院網站以亞洲「女模」招徠顧客。(截自X@Daily Mail)

波士頓、華府6妓院 疑是俄中韓引誘高官美人計圈套

2024-01-04 12:05
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

2024-01-06 10:39
陸軍退伍士官長彼得森2日在加州的特拉維斯空軍基地歡慶101歲生日。(取自空軍基地網站)

歡慶101歲 退伍士官長曝光長壽祕訣：喝「這種」飲料

2024-01-04 04:53
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬