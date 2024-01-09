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天災加劇 虧損慘重…住宅險、車險飆漲難負擔 保障卻縮水

編譯陳韻涵／綜合8日電
近年因氣候因素造成的房屋和汽車受損機率大增，保險也隨之水漲船高，消費者擁房擁車的成本不斷墊高。（美聯社）
近年因氣候因素造成的房屋和汽車受損機率大增，保險也隨之水漲船高，消費者擁房擁車的成本不斷墊高。（美聯社）

受氣候變遷加劇天災影響，導致各大保險公司虧損嚴重，紛紛調高保費並限縮保險條款，直接影響到消費者，新澤西州、紐約州與加州當局先後核准保險公司調漲保費費率，讓車主與屋主的保費飆漲，保障卻縮水。

華爾街日報報導，全美保險(Allstate Insurance)公司去年蒙受數十億元損失且未能將保費調上期望的漲幅後，動用「核選項」，去年秋季退出上述三州的汽車保險市場，停止續保三州顧客的汽車險，不僅讓被保險人急忙尋找新保險，也引起州府注意。

上月，新澤西州批准全美保險調高車險費率17%，紐約州調高15%；加州監管機構允許全美保險的車險費率調升30%，但在該保險公司拒絕制定新保單後，尚未決定核准全美保險調高住宅保險費率40%。

通膨提高維修成本

對許多美國人而言，購買車險與住宅保險已從常規的可負擔開銷，變成恐讓家庭預算吃緊的考驗。

過去十年的全球天災損失堪稱史上最慘，升溫加劇風暴強度並引發乾旱，增加野火風險，又有太多新屋蓋在火災風險區；受風暴和野火造成的災難性破壞影響，保險公司正經歷史上營收衝擊最大的幾年。

隨著損失增加，通膨讓事態惡化，汽車與房屋維修或換房換車的成本也隨之上升。

氣候變遷讓保險公司更難評估風險，迫使部分保險公司調高保費，以抵銷未來的損失。

佛羅里達公民財產保險(Florida's Citizens Property Insurance)退休主任吉爾威(Barry Gilway)說：「我從沒見過整個市況如此糟糕。」該保險是州府所有的保險公司，承保無法購買商業保險的受保人。

房價與車價恐下跌

屋主與車主如今面臨保費大漲、保障縮水、保險公司選擇更少的情況；部分地區的唯一選擇是簡易承保或完全不保，這可能導致房價與車價下跌。

史坦普全球市場情報(S&P Global Market Intelligence)數據顯示，農民保險集團(Farmers Insurance Group)去年調高伊利諾州和德州數萬名投保人的住宅保險費率至少23%。

全美互助保險公司(Nationwide Mutual Insurance Company)則表示，不會續保北卡羅來納州颶風好發地區的1萬525棟住宅險。

多家公司退出市場

州農保險(State Farm)2022年承擔130億元物產損害損失，締造歷史新高；隔年，州農保險不再更新加州住宅保單。加州監管單位上月批准州農保險調高住宅保險費率20%。

洛杉磯一間保險公司的主任賈斯帕(Timothy Gaspar)形容，「這對消費者而言是最慘的情況」，保險公司大規模退出加州，代表新車或新房無法保險。

州農保險發言人解釋，調升保費是為了「更確實反映風險增加」。

全美互助保險則表示，公司將選擇性的撰寫保險條文以應對通膨與市場干擾。

全美保險執行長威爾森(Tom Wilson)辯護揚言取消損失慘重三州的車險，稱「不能拿股東的錢來支持定價過低的產品」；該公司發言人則說，「當局批准調高費率讓我們能夠保障更多客戶」。

受極端氣候影響，颶風暴雨更常來襲，已有多州調漲災害保險金額。（路透）
受極端氣候影響，颶風暴雨更常來襲，已有多州調漲災害保險金額。（路透）

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