德州女被綁架囚禁車庫4年 還被餵食毒品、強迫性交

嫌犯卡特四年多前在德州綁架一名婦女鎖在家中車庫裡，強迫餵毒和性交，被控加重綁架罪。(取材自哈理斯郡警長辦公室)

德州 警方宣布偵破一起綁架案，一名男子涉嫌在街上綁架一名孕婦後，把被害人囚禁在休士頓 家中的車庫內強暴和餵食毒品 ，持續至少四年；嫌犯在4月份罪行曝光，但至5日才被警方逮捕。

福斯新聞網(Fox News)報導，當局4月份即對52歲的嫌犯卡特(Lee Carter)發出逮捕令，並控以加重綁架罪，但為何拖延九個月嫌犯才落網，警方未說明。

根據法庭文件內容，2023年4月7日休士頓警察局的警員被派往休士頓派瑞街(Perry Street)5251號處理一起綁架案，當時他們聽見車庫傳出聲音。

Fox 26電視台的影片顯示，警員擊破車庫的窗戶，在車庫內發現一隻狗和一個床墊，警方認為受害者被囚禁其中。

當局消息指出，警方4月發現這名約30歲的受害人時她營養不良，體重僅70多磅，她表示自己已經兩個月沒有洗澡。

據受害人說法，她在四或五年前遇見卡特，卡特是一名饒舌歌手，藝名為「毒蛇」(Viper)；受害人遇見卡特時處於孕期，她在阿爾梅達吉梅納(Almeda Geona)外行乞。

當時卡特將車停靠路邊，並給受害人一元，不久後返回，告訴受害人若她上車就能幫助她。

受害人表示，在接下來的四到五年中，卡特一直將她鎖在車庫內，屢次強迫她與其性交，並餵食她毒品。

法庭文件紀錄顯示：「被告(卡特)強迫她服用藥片、快克古柯鹼和其他非法毒品，導致她無法離開該地點。」

受害人使用卡特的筆記型電腦，透過應用程式Text Now聯繫警方。

她表示先前曾試圖打破一扇窗戶逃跑，她被送往醫院，但之後卡特到醫院接走她，並把她帶回車庫，用木板封住窗戶。

目前尚無法得知受害人被囚禁期間的懷孕情況。

卡特是在一家汽車旅館被警方逮捕，目前被關押在哈里斯郡(Harris County)監獄，保釋金為10萬元。