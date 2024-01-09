中國公民陳天橋成全美第82大地主 擁19.8萬英畝林地

中國公民、億萬富翁陳天橋在俄勒岡州擁有19萬8000畝的林地，成為全美第82大業主。（本報資料照片）

根據最新出爐的「土地報告」(The Land Report)，靠網絡遊戲發家的中國公民、億萬富翁陳天橋(Chen Tianqiao)，在俄勒岡州 擁有19萬8000畝的林地，成為全美第82大業主，也是擁有美國土地第二多的外籍地主。

現年50歲的陳天橋，在2015年以8500萬元的價格，從富達國民金融(Fidelity National Financial Ventures)購入俄勒岡林地；根據俄勒岡州2023年12月稅務紀錄，其受益人身分是盛大資產管理(Shanda Asset Management)，與陳天橋總部位於新加坡 的控股集團同名。

他在俄勒岡州的資產，讓他成為擁有最多美國土地的非美國公民人士之一；根據土地報告，只有加拿大的歐文家族(Irving Family)，以擁有超過120萬英畝的緬因州林地，領先陳天橋。

外資擁有美國土地，尤其是農業用土地，已經成了一個敏感政治話題；根據農業部(Department of Agriculture)最新數據，至2021年為止，約有4000萬英畝的美國農業用地，是由非美國籍實體所擁有，其中來自中國的實體則擁有了約0.03%的美國農地。

有立法者呼籲應制定全國性法律，來限制外資購買美國農地；參議院在2023年7月投票禁止，向中國、俄羅斯、伊朗和北韓的個人或企業，出售超過一定面積或價值的農地，但並未能在國會過關；全美有近過半數的州政府，都對外資所有權有某種程度的限制。

陳天橋出生於浙江，在上海長大，復旦大學畢業，於1999年倡辦了網遊公司盛大互動娛樂(Shanda Interactive)，並在五年內成長為中國境內最大的網路公司，且於美國納斯達克上市；陳天橋隨後於2012年將公司私有化，並把總部從中國遷至新加坡。

根據盛大網站，陳天橋的投資 涵蓋上市股票和私募股權、風險投資和房地產；陳天橋和他的妻子雒芊芊(Chrissy Luo)在2016年，捐贈了1.15億元給加州理工學院(California Institute of Technology)，成立陳天橋和雒芊芊神經科學研究所，致力研究大腦。

近年來有越來越多尋求對沖通膨和購買不相關資產的超級富裕投資者，湧向農地和其他鄉村資產；根據農業部數據，2023年美國耕地平均價格上漲了8.1%，自2020年以來已經增值了三分之一以上。

這波價值成長主要是來自包括食品需求和高通膨，以及對經典西部農場等稀有房產的興趣，因為這類房產既能提供休閒娛樂，又具有投資回報潛力。

根據報告，美國最大的地主是擁有林業帝國Sierra Pacific Industries的埃默森家族(Emmerson family)；其次則分別為億萬富翁馬龍(John Malone)、 CNN創始人透納(Ted Turner)和丹佛金塊隊老闆克倫克(Stan Kroenke)。