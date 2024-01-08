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拜登3月7日發表國情咨文 盟友盼能拉抬聲勢

編譯盧炯燊陳韻涵／綜合7日電
美國總統拜登將於3月7日到國會發表國情咨文。（路透）
美國總統拜登將於3月7日到國會發表國情咨文。（路透）

眾院議長強生(Mike Johnson)按程序，邀請拜登總統於3月7日到國會發表年度國情咨文(State of the Union)；拜登顧問及民主黨盟友盼國情咨文演說能拉抬拜登的聲勢。

在拜登支持率低迷、民主黨顧問面臨改變選戰策略的壓力之際，今年國情咨文為拜登提供機會，為他11月競逐連任闡述其廣泛願景及政策重點。

拜登陣營未來幾周將採行更積極的做法，利用國情咨文演說聚焦高風險契機並排除障礙。

政府官員表示，拜登顧問及總統本人注重國情咨文的重要性。另一位官員透露：「這可能將是拜登任內最重要的演說，且將定調今年施政。」

拜登去年4月宣布角逐競選以來，幾乎完全聚焦經濟；近幾個月，他力求金援以色列和烏克蘭。

拜登的顧問表示，如今有機回重返核心訊息，他5日猛烈批評對手川普威脅民主。

拜登競選團隊認為那場演說成功引起選民注意，拜登陣營將透過8日在南卡羅來納州查爾斯頓市以馬內利非裔衛理公會教堂(Mother Emanuel AME Church)的演說，再次凸顯前總統川普對美國民主的威脅；2015年6月，白人至上主義者在該教堂槍殺九名非裔信徒。

強生是在6日致函白宮，正式邀請拜登到國會聯席會議上發表國情咨文。強生在函件中表示，他是在「我們國家面臨巨大挑戰的時刻」邀請總統。

今次是強生首次以眾院議長身分，主持總統向國會發表國情咨文演說，按傳統他會坐在總統左後方。

總統向國會發表國情咨文，通常安排在1月底或2月，去年是在2月7日；國會研究服務處(CRS)紀錄顯示，第32任總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt)於1934年3月發表國情咨文後，只有拜登在2022年的3月1日發表國情咨文。

今年安排定在3月7日，顯然是在兩個政府停擺的限期之後；負責監督退伍軍人、交通、住房、農業及能源項目的聯邦機構，資金將於1月19日到期；至於聯邦政府其他部門，包括五角大樓、國務院和國土安全部的資金也將於2月2日耗盡。

拜登 國情咨文 眾院

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