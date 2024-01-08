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防長隱瞞事件 恐有人丟官 拜登：完全信任奧斯丁

編譯潘勛／綜合7日電
官員透露，拜登總統對沒能更快獲知奧斯丁住院好幾天感覺氣惱。(路透資料照片)
官員透露，拜登總統對沒能更快獲知奧斯丁住院好幾天感覺氣惱。(路透資料照片)

傳拜登未速獲知 很氣惱

美國廣播公司新聞網(ABC News)7日報導，國防部奧斯丁就醫住院未公開一事愈演愈烈，官員透露，拜登總統對沒能更快獲知奧斯丁住院好幾天感覺氣惱，這件事並不尋常，有人可能要丟官。

白宮公開方面力挺奧斯丁，一名官員7日向美國廣播公司新聞網表示，「拜登對奧斯丁完全信任」、「盼望他回到五角大廈」。

但官員也表示，白宮助理對奧斯丁住院並不知情而感到憤怒。另位官員也透露，白宮直到4日晚間才曉得，而愈發感到挫折。

五角大廈7日才提供細節

國防部長健康出問題，此一消息公布的時間點，已引發政府內外的質疑。五角大廈發言人到7日才首度提供奧斯丁住進加護病房的逐日細節。發言人萊德(Pat Ryder)少將在7日另份聲明表示，「奧斯丁復元良好，精神不錯」，官員們「目前不知他出院的確切日期」。

華爾街日報(WSJ)表示，國會議員們表示，奧斯丁沒對自己就醫公開透明，實在無法接受。目前五角大廈要管理烏克蘭、加薩兩地的戰爭，美軍在敘利亞及伊拉克不斷挨到飛彈、無人機攻擊；其他官員私下表示，對奧斯丁的判斷力深感憂心。

五角大廈表示，沒跡象指出奧斯丁住院危及國家安全，也未妨礙到部隊的海外行動。

共和黨聯邦參議員質疑

共和黨聯邦參議員藍福德(James Lankford)表示，國安會顯然不知情、白宮不知情、國會也不知情；目前國際動盪不少，突然之間國防部長不僅沒在職位上，還釋出假消息說自己在家上班，但實情是他完全不能視事，這個問題完全是另回事了。

退役陸戰隊少將普納羅(Arnold Punaro)表示，奧斯丁這件事不必然違法，但肯定打破過往前例；本質如此的事要立即知會，其由來已久，但沒想到通報奧斯丁住院，此件事做得這麼驚險。

普納羅表示，奧斯丁是總統提名、參院同意的國防部長，隨時都必須在軍隊指揮鏈，沒有隱私權，國防部發言人最初的聲明、解釋完全沒有道理。

奧斯丁 五角大廈 國防部

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