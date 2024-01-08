副防長代理防長 不知奧斯丁住院 獲知時正在度假

國防部長奧斯丁生病住院，由副部長希克斯代理，據說連希克斯都不知道奧斯丁住院。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)7日報導，五角大廈高級官員透露，國防部 副部長凱西‧希克斯(Kathy Hicks)1日承擔國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)部分職務之際，甚至不知道是因為長官生病住院，直到四天後才曉得，更加深奧斯丁隱瞞自己住院一事的迷雲。

國防部官員表示，希克斯1日按行程前往波多黎各度假，按規定由自己身處地點與國防部保持安全聯繫，她當時接掌奧斯丁的一些職務。但是，並沒人向她知會奧斯丁住院有多嚴重。

防長曾住在加護病房

奧斯丁有段時間住在華府華特里德軍醫院(Walter Reed National Military Medical Center)的加護病房，希克斯直到4日才知曉，約與白宮 國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)同一時間。蘇利文接下來再向拜登總統報告。眾院國防委員會成員5日才獲知奧斯丁的病狀，國防部同時公開宣布。

拜登就軍援烏克蘭舉行記者會說明，身後為國務卿布林肯(左)、國防部副部長希克斯(右)。(路透)

奧斯丁直到7日仍住院

奧斯丁5日晚間恢復視職，但到7日仍住院。五角大廈官員們表示，自去年12月22日起，奧斯丁按表定休假，期間接受擇期手術，翌日返家，但以隱私為由，拒絕透露是什麼手術。但1月1日奧斯丁感到劇痛，再回到軍醫院。

奧斯丁1日住院，大約同一時間他的幕僚長凱莉‧馬格薩曼(Kelly Magsamen)也因流感而請病假；官員們說，沒向希克斯及白宮通知奧斯丁狀況，這也是原因之一。

參謀首長聯席會議主席布朗(CQ Brown)2日得悉奧斯丁住院，官員們表示，他是奧斯丁的屬下顧問，沒有義務向白宮通知奧斯丁狀況。

奧斯丁6日晚間發表聲明，表示為自己住院沒公開而負起責任，WSJ表示，但他的焦點放在媒體的苛責，而不在應該透明地向白宮及國會提供行程。奧斯丁說，自己承認，本應該做得更好，確保大眾適當知悉，「但有件事很重要，應該一提：這是我的就醫行程，我為自己決定不公開，負起完全責任」。

拜登：完全信任奧斯丁

白宮發言人表示，拜登6日與奧斯丁通話，稱自己依然「完全信任」奧斯丁。但官員們私下表示，五角大廈拒絕回答奧斯丁健康的基本問題、為何要悉數保密，此事拖得愈久，爭議勢必愈鬧愈大。

五角大廈表示，奧斯丁7日還住院，但對國防部的運作，不斷聽取最新進度，下指示給手下。這項新說法並未提供基本資訊，以便了解他為何會住院、為何不肯公開。