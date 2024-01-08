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墨西哥加強執法 美非法越境者驟減 1日少逾萬人

編譯陳韻涵／綜合7日電
在墨西哥加強執法力道後，抵達美墨邊境的無證移民開始減少。圖為等候申請庇護的無證移民引頸等待。(美聯社)
在墨西哥加強執法力道後，抵達美墨邊境的無證移民開始減少。圖為等候申請庇護的無證移民引頸等待。(美聯社)

美聯社7日報導，墨西哥政府加強執法力道後，非法入境美國的無證移民人數已逐漸減少；據統計，上月21日到31日，墨西哥移民當局至少有22架航班從墨美邊境飛往墨國南部城市。

美國當局表示，自墨國非法入境美國的人數1日減少約2500人，比上月多數日期少逾1萬人。

亞利桑納州土桑(Tucson)邊境巡邏隊(border patrol)隊長莫德林(John Modlin)表示，上月30日到本月5日，在邊境巡邏隊業務最繁忙的區域共逮捕1萬3800人，比兩周前的1萬9400人減少29%。

墨國攔查載非法移民火車

在企圖前往美墨邊境的無證移民中，貝穆德斯(Daniel Bermudez)一家人逃離委內瑞拉希望到美國尋求庇護，但他們搭乘的貨運列車經過墨西哥，這一家人被移民官員攔查。

貝穆德斯的妻子解釋說，一家人已獲准赴美，但墨國移民官員將他們送上飛機，飛往墨國南部邊境；這是美墨官員加強執法的一環，相關行動已讓非法入美的人數驟降。

除了把無證移民趕下火車，墨國官員恢復航班與巴士，把部分非法移民送回委內瑞拉。

儘管墨國強力執法行動只是暫時的，非法入境人數減少對白宮而言仍是好消息。

拜登政府正與參院代表磋商限制庇護，換取參院通過支持烏克蘭和以色列的1100億元預算。

在墨西哥加強執法力道後，抵達美墨邊境的無證移民開始減少。圖為夢想生在墨西哥境內拍...
在墨西哥加強執法力道後，抵達美墨邊境的無證移民開始減少。圖為夢想生在墨西哥境內拍打分隔美墨邊境的鐵欄杆。(路透)

貝穆德斯表示，妻子與墨國當局接洽，結果與家人失散。

貝穆德斯聲稱已與美國移民當局預約，並勸妻子別相信墨國官員或與他們交談；他質疑墨國官員，「如果我們已經有預約，為什麼還要把我們送走呢？」

貝穆德斯上周與繼子和兩個親戚在墨國邊境城鎮彼德拉斯內格拉斯(Piedras Negras)一處庇護所等待與妻子會合，盼能如期赴約。

墨10天22航班 遣返無證客

追蹤移民航班數據的「邊境見證人」(Witness at the Border)組織表示，上月21日到31日，墨國移民當局至少有22架航班從墨美邊境飛往墨國南部城市，大多數從與德州伊戈帕斯(Eagle Pass)接壤的彼德拉斯內格拉斯起飛。

國務卿布林肯(Antony Blinken)上月28日率團赴墨磋商後，墨西哥也出動兩架遣返班機，將329位移民送回委內瑞拉。

墨國總統歐布拉多(Andres Manuel López Obrador)表示，移民當局先前因為經費短缺而暫停遣返等作業，如今問題均已解決。

非法移民 墨西哥 非法入境

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