塔台通話還原 阿航機長：發生緊急狀況 需要返航

經歷阿拉斯加航空班機驚魂的機上乘客在網路貼出影片顯示，機身窗戶有個大洞，乘客全都戴著氧氣罩。(美聯社)

阿拉斯加航空(Alaska Airlines)的一架波音(Boeing)737 MAX 9客機5日晚間起飛後，一塊連著窗戶的機身竟被吹出大洞、艙內減壓，機上171位乘客及六名機組人員戴上氧氣面罩並緊急迫降，所幸起飛約20分鐘後便成功迫降波特蘭國際機場，沒有人員嚴重受傷。一段機長與航管人員的通訊錄音曝光，顯示事發時壓力緊湊的溝通和機上人員處置得當。

美聯社報導，機長首先呼叫航管人員：「西雅圖 阿拉斯加1282，我們剛剛減壓…我們需要下降到1萬呎。我們只要減壓然後返回波特蘭…阿拉斯加1282緊急進場波特蘭，正穩定在1萬2000呎、離開航向340。」

航管人員回應「1282外部進場，午安。」機長：「是，我們的資訊為零，可能的話希望降得更低。」航管人員：「可能。1282維持7000。」機長：「維持7000，阿拉斯加1282。」

航管人員接著問：「1282，你是緊急狀況還是需要返航？」機長回應「是的，我們發生緊急狀況、正在減壓，確實需要返航，機上有177人，燃油是1萬8800…燃油是1萬8900磅。」航管人員：「收到。著陸前需要時間消耗一些燃料嗎？」機長：「不需要。」

航管人員：「現在準備好進場了嗎？」機長回「需要大約10分鐘。」航管人員：「收到，準備好後請告訴我。」機長：「我們會通知你的，阿拉斯加1282。」

錄音中也有第二名航管人員稱「通訊有點…呃，難以辨認，非常安靜。我們掌握的唯一資訊是艙壓問題和機上有177名乘客、剩1萬8900磅燃油，截至目前我們還不知道飛機的意圖…下一架進場將是緊急飛機，在兩哩最後進場將進入跑道。」