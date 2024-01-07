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波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

阿航亞裔乘客以為性命不保 淚發告別短訊：我不想死

編譯俞仲慈／綜合6日電
機上亞裔乘客艾瑪·吳拍下一張淚流滿面的自拍照，與家人告別，因為她擔心可能來到人生的最後一刻。(取自TikTok畫面)
機上亞裔乘客艾瑪·吳拍下一張淚流滿面的自拍照，與家人告別，因為她擔心可能來到人生的最後一刻。(取自TikTok畫面)

據「每日郵報」報導，阿拉斯加航空波音737 Max客機發生窗戶脫落意外，導致機艙失壓，讓乘客驚嚇萬分，認為性命不保，紛紛立即向家人發短訊求助，坦言「我不想死」。

乘客艾瑪·吳(Emma Vu，譯音)在飛機緊急迫降成功後送醫觀察，回憶當時狀況依然餘悸猶存：「我嚇死了，因為我氧氣罩無法充氣，真的太可怕了，沒有人知道發生了什麼，有一個孩子的衣服飛走，還有乘客的手機也飛出機艙外，真是太超現實了。」

艾瑪對澳洲七號新聞台(7 News Australia)記者表示，意外發生當時，她原本正在睡覺，但突然機艙失壓，「感覺整架飛機下墜」，她說：「那一刻我非常害怕，當時氧氣罩掉下來，大家開始尖叫。」

面對突如其來的意外，艾瑪和其他乘客都以為性命不保，於是紛紛向家人發送短訊，做最後告別，艾瑪向記者展示當時發送給家人的告別短訊，上面寫道：「氧氣罩掉下來，我現在很害怕，請為我禱告，拜託，我不想死。」

艾瑪還透露，當時拍下一張淚流滿面的自拍照，因為擔心可能來到人生的最後一刻，並說：「我非常擔心飛機墜毀，我向機艙外看，一切看似平順，但機內每個人驚恐萬分，讓我也嚇壞。」

對於自己逃過一劫，艾瑪對於同機乘客和空服員抱以感恩之心，她說：「我非常感謝坐在我旁邊的女乘客們，她們體貼地讓我平靜下來，同時空服員也為那些極需氧氣的乘客們提供氧氣瓶。」

當時機內還有一位抖音直播主Strawberry.vy拍下機艙窗戶脫落後，機身出現一個大洞足以俯瞰地面夜景，以及機上乘客戴氧氣罩的影片並表示：「班機起飛不到20分鐘，結果飛機一部分就飛走了？!」並向網友告知「緊急返航迫降」。

一名乘客對「紐約時報」說，她當時被巨響吵醒，「我睜開雙眼，就看到氧氣面罩在我面前...我望向左側，發現部分機身已經不見」，她說，「當時腦中浮現的第一個念頭就是我死定了」。

機上乘客在網路貼出影片顯示，機身窗戶有個大洞，乘客全都戴著氧氣罩。在窗戶脫落約13分鐘後，飛機安全著陸，全體人員鼓掌歡呼。消防隊員沿走道走來，要求乘客留在座位上，以治療傷者。

有乘客向媒體表示，窗戶炸開那一刻，「聽起來就像耳朵嗡嗡作響，但聲音比平常大10倍，我簡直不敢相信這是真的。」「我們都很平靜，但我覺得自己要哭了，誰知道這可能是我人生最後時刻」。

另外艾瑪對航空公司除了提供食物和飲料，並未妥善安置乘客的做法，相當不滿，覺得「完全不足以」彌補大家受到的心理創傷，不過第二天仍決定搭機前往加州：「我覺得不可能會遇上第二次了。」

經歷阿拉斯加航空公司窗戶脫落驚魂、與死神擦肩而過的亞裔乘客艾瑪·吳說，意外發生當...
經歷阿拉斯加航空公司窗戶脫落驚魂、與死神擦肩而過的亞裔乘客艾瑪·吳說，意外發生當時，機艙失壓讓她「感覺整架飛機直線下墜」，她和其他乘客都以為性命不保。(取自TikTok畫面)

加州 澳洲 紐約時報

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