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阿航空中驚魂 砰然巨響…窗邊男孩衣服被吸走 母親緊抱他

編譯中心／綜合6日電
阿拉斯加航空公司班機5日傍晚發生窗戶脫落的飛安事故，相關單位正在調查。(路透)
阿拉斯加航空公司班機5日傍晚發生窗戶脫落的飛安事故，相關單位正在調查。(路透)

阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)一架飛往加州安大略市(Ontario)的班機，5日飛在半空時有一扇窗戶與大塊機身遭吹走，最後緊急迫降俄勒岡州

有線電視新聞網(CNN)6日引述飛機上的一位乘客說，飛機起飛後不久，機身的一部分爆炸，一名男孩的衣服從身上被吸走，從破洞中飛出，留下母親緊抱著男孩。有人的衣服和手機飛出窗外。

「它撕掉了她兒子的襯衫！」乘客史蒂芬妮．金(Stephanie King)在前身為推特的X平台上發布的影片中可以聽到一名男子說。

美聯社報導，一名乘客寄了一張照片給CNN的附屬機構KATU-TV電視台，拍到這架飛機乘客座位旁邊那側出現大洞，有一大塊機身不見了。事件中有人受輕傷，一人被送往醫院。

「你聽到左後方傳來一聲巨響」，乘客艾文．史密斯(Evan Smith)告訴 KATU，一聲「嗖嗖」的聲音，所有氧氣面罩立即展開，每個人都戴上了。

阿拉斯加航空表示正在調查事發經過，並在電子郵件聲明中說：「阿拉斯加航空從俄勒岡州波特蘭飛往加州安大略的編號1282班機，今天傍晚在起飛不久後經歷一起事件。」

聲明還說：「飛機之後安全回到波特蘭國際機場(Portland International Airport)降落，機上載有174名乘客與6名機組人員。」

聲明指出：「這種情況雖罕見，但我們的飛行機組人員受過良好訓練，做好準備能安全應付這種狀況。」

CBS報導，根據公共航班追蹤網站FlightAware顯示，阿拉斯加航空編號AS1282班機於太平洋標準時間下午4時42分起飛離開波特蘭機場，在窗戶飛走後又於傍晚5時30分左右返回波特蘭機場。

根據社交媒體上的影片顯示，機身有一大片部分掉落不見。根據FlightAware，飛機在飛行大約六分鐘後到達1萬6000呎高度，接著開始下降。

報導指出，事件發生後，機長立刻透過無線電聯繫塔台，稱飛機出現減壓狀況，機長稱「我們宣告緊急狀況」，需要將高度降到1萬呎之下。國家安全運輸委員會已獲悉此事並展開調查。

另報導，阿拉斯加航空執行長米尼庫奇(Ben Minicucci)在聲明稿中表示，在編號1282班機發生的事件後，「我們決定採取預防措施，暫時停飛我們波音737-9機隊的65架飛機」。

米尼庫奇當晚說，已有18架飛機完成全面維護和安全檢查，已恢復載客服務，預計全部檢查工作在數日內完成。

波音公司則在社群平台X發文表示，正在蒐集更多資訊，並有一個技術團隊待命支援調查。

米尼庫奇也在聲明中表示，阿拉斯加航空正與波音及監管人員合作，以了解事件始末。

阿拉斯加航空公司1282班機因窗戶脫落，緊急迫降奧克蘭機場後，從座位上方垂下的氧...
阿拉斯加航空公司1282班機因窗戶脫落，緊急迫降奧克蘭機場後，從座位上方垂下的氧氣罩清晰可見。(路透)

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