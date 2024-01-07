九霄驚魂 阿拉斯加航空班機 艙門高空突脫落 幸無人重傷

阿拉斯加航空1282號班機5日自俄勒岡州波特蘭機場起飛後，艙門隨即脫落並緊急迫降，乘客驚恐萬分，所幸無人嚴重受傷。(路透)

阿拉斯加航空1282號班機5日自俄勒岡州 波特蘭機場起飛後，艙門隨即脫落並緊急降落，所幸無人嚴重受傷。聯邦航空管理局(FAA)6日下令立即停飛所有波音737 Max 9客機，以備緊急檢查。國家運輸安全委員會(NTSB)6日也表示將啟動調查。這項緊急檢查將影響全球約171架使用中的波音737 Max 9客機。

阿拉斯加航空1282號班機5日自俄勒岡州波特蘭機場起飛後，艙門隨即脫落並緊急迫降，乘客驚恐萬分，所幸無人嚴重受傷。(美聯社) 阿拉斯加航空1282號班機5日發生艙門脫落事故導致緊急迫降後，聯邦航空管理局(FAA)6日下令停飛所有波音737 Max 9客機，以備緊急檢查。(美聯社)

波特蘭起飛後緊急折返

1282號班機是在5日下午5時7分從波特蘭起飛，機上載有171名乘客和六名機組員，預訂飛行兩小時至加州 安大略。飛機起飛大約六分鐘後、飛行高度約1萬6000呎，座位26A旁的艙門和機身一大塊憑空脫落。機長立即宣布進入緊急狀態 ，飛機最後安全返回波特蘭機場。

波音737 Max 9停飛安檢

FAA在宣布停飛波音737 Max 9客機的聲明中指出，這些飛機須立即進行檢查，才能重返天空。全球171架運作中的波音737 Max 9客機，阿拉斯加航空使用其中65架，占該公司314架飛機的五分之一。

FAA局長惠特克(Mike Whitaker)聲明表示：「在我們協助國家運輸安全委員會調查阿拉斯加航空1282航班事件之際，安全一定是我們做出決策的重大考量。」

阿拉斯加航空執行長米尼庫奇(Ben Minicucci)表示，該公司的737 Max 9機隊飛機檢查可能需要幾天才能完成。

FAA或其他航空當局大規模停飛飛機的情況很少見。自2018年和2019年波音737 Max客機在全球發生兩起致命空難後，FAA一直對Max系列嚴格審查；Max的另外兩種型號，分別是Max最小和最大版本，迄今未獲FAA批准投入商業服務。

出事飛機去年11月上線

根據FAA線上記錄，出事飛機兩個月前才剛脫離生產線並獲得認證。追蹤服務公司FlightRadar24表示，這架飛機去年11月11日投入商業服務，迄今共執行145次航班飛行；5日從波特蘭起飛的1282號航班，是該機當天執行的第三次航班。

艙門旁座位幸好無人坐

這次阿拉斯加航空班機機身脫落的部分，似乎是一個未被使用的出口；艙門旁邊的座位顯然當時沒有人乘坐。

代表阿拉斯加航空、聯合航空、精神航空(Spirit)等航空公司機組人員的工會組織、空服員協會(Association of Flight Attendants-CWA)主席尼爾森(Sara Nelson) 表示，此事件被描述為「艙門出口處發生爆炸性減壓」。

與此同時，國家運輸安全委員會已派遣小組前往波特蘭調查此事件。

聯合航空(United Airlines)也已準備停飛其數十架波音737 Max 9飛機，以進行檢查。聯航6日表示，其機隊有79架波音737 Max 9飛機，目前只有30多架接受「FAA要求的必要檢查」。