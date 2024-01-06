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解決藥品荒 FDA將批准佛州從加拿大進口藥品 多州將跟進

記者顏伶如／綜合報導
解決藥品荒，美國食品暨藥物管理局(FDA)批准佛州從加拿大直接進口藥品，多州即將跟進。圖為佛州坦帕市一家Wal-Mart藥房的藥劑師為顧客配藥。(路透)
解決藥品荒，美國食品暨藥物管理局(FDA)批准佛州從加拿大直接進口藥品，多州即將跟進。圖為佛州坦帕市一家Wal-Mart藥房的藥劑師為顧客配藥。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)5日決定批准佛羅里達州從加拿大直接進口價格較美國便宜許多的藥品，創下各州首例。紐約時報分析，這是降低藥品開銷努力過程的里程碑，可能改變美國民眾取得處方藥物的方式。除了佛州之外，食藥局還收到其他州的類似採購方案申請。

解決藥品荒，美國食品暨藥物管理局(FDA)批准佛州從加拿大直接進口藥品，多州即將...
解決藥品荒，美國食品暨藥物管理局(FDA)批准佛州從加拿大直接進口藥品，多州即將跟進。(美聯社)

高藥價問題可望解決

允許各州直接送加拿大進口藥品的提議，數十年來一直遭到美國製造產業強烈反對。美國政策出現重大轉變之後，支持開放各州藥物進口政策的倡議人士，期盼高藥價問題從此獲得可長可久的解決之道。

根據現行法規，一般美國民眾可以從加拿大藥局直接買藥，但各州政府則無法為醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、州立診所或州立監獄直接以批發方式向加拿大藥廠採購。

佛州政府估計，州政府以批發方式直接向加拿大藥廠採購藥品，第一年當中將可省下1億5000萬元開銷，採購清單包括治療愛滋病毒(HIV)、愛滋病(AIDS)、糖尿病、C型肝炎以及精神病等藥物。

八州已允藥品進口計畫

科羅拉多州、緬因州、新罕布夏州、新墨西哥州、北達科他州、德州、佛蒙特州、威斯康辛州等八州，州法允許州政府成立藥品進口計畫。報導指出，其中多州已經向食藥局提出申請，或準備提出申請。

解決藥品荒，美國食品暨藥物管理局(FDA)批准佛州從加拿大直接進口藥品，多州即將...
解決藥品荒，美國食品暨藥物管理局(FDA)批准佛州從加拿大直接進口藥品，多州即將跟進。圖為洛杉磯市的一家Target藥房。(路透)

FDA無法為進口藥安全背書

佛州直接進口藥品的計畫可能面臨考驗，例如製藥廠商提告、遭遇加拿大主管機關反對等。食藥局對於進口藥品是否符合安全標準也有疑慮，因為食藥局無法為外國進口藥品安全背書。

藥品價格近幾年一路走高，消費者大呼吃不消，食藥局同意佛州進口加拿大藥品，象徵聯邦政府為解決高藥價問題踏出一大步。加拿大與其他國家的藥品價格，通常較美國便宜許多。

食藥局局長卡利夫(Robert Califf)發表聲明說，食藥局致力與各州及印地安部落合作，從加拿大進口藥品。他說：「提案必須證明有助消費者大幅降低藥品開銷，但不會讓民眾面臨不安全或無效的用藥風險。」

進口藥先提供身心障礙者使用

食藥局允許佛州從加拿大進口藥品兩年，佛州必須每季向食藥局提交報告，說明節省藥價多少、是否出現潛在安全問題。佛州政府表示，進口藥品將先提供給矯正廳、身心障礙服務局等機構使用。

藥局 加拿大 佛州

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