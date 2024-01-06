解決藥品荒 FDA將批准佛州從加拿大進口藥品 多州將跟進

解決藥品荒，美國食品暨藥物管理局(FDA)批准佛州從加拿大直接進口藥品，多州即將跟進。圖為佛州坦帕市一家Wal-Mart藥房的藥劑師為顧客配藥。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)5日決定批准佛羅里達州從加拿大 直接進口價格較美國便宜許多的藥品，創下各州首例。紐約時報分析，這是降低藥品開銷努力過程的里程碑，可能改變美國民眾取得處方藥物的方式。除了佛州 之外，食藥局 還收到其他州的類似採購方案申請。

解決藥品荒，美國食品暨藥物管理局(FDA)批准佛州從加拿大直接進口藥品，多州即將跟進。(美聯社)

高藥價問題可望解決

允許各州直接送加拿大進口藥品的提議，數十年來一直遭到美國製造產業強烈反對。美國政策出現重大轉變之後，支持開放各州藥物進口政策的倡議人士，期盼高藥價問題從此獲得可長可久的解決之道。

根據現行法規，一般美國民眾可以從加拿大藥局直接買藥，但各州政府則無法為醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、州立診所或州立監獄直接以批發方式向加拿大藥廠採購。

佛州政府估計，州政府以批發方式直接向加拿大藥廠採購藥品，第一年當中將可省下1億5000萬元開銷，採購清單包括治療愛滋病毒(HIV)、愛滋病(AIDS)、糖尿病、C型肝炎以及精神病等藥物。

八州已允藥品進口計畫

科羅拉多州、緬因州、新罕布夏州、新墨西哥州、北達科他州、德州、佛蒙特州、威斯康辛州等八州，州法允許州政府成立藥品進口計畫。報導指出，其中多州已經向食藥局提出申請，或準備提出申請。

解決藥品荒，美國食品暨藥物管理局(FDA)批准佛州從加拿大直接進口藥品，多州即將跟進。圖為洛杉磯市的一家Target藥房。(路透)

FDA無法為進口藥安全背書

佛州直接進口藥品的計畫可能面臨考驗，例如製藥廠商提告、遭遇加拿大主管機關反對等。食藥局對於進口藥品是否符合安全標準也有疑慮，因為食藥局無法為外國進口藥品安全背書。

藥品價格近幾年一路走高，消費者大呼吃不消，食藥局同意佛州進口加拿大藥品，象徵聯邦政府為解決高藥價問題踏出一大步。加拿大與其他國家的藥品價格，通常較美國便宜許多。

食藥局局長卡利夫(Robert Califf)發表聲明說，食藥局致力與各州及印地安部落合作，從加拿大進口藥品。他說：「提案必須證明有助消費者大幅降低藥品開銷，但不會讓民眾面臨不安全或無效的用藥風險。」

進口藥先提供身心障礙者使用

食藥局允許佛州從加拿大進口藥品兩年，佛州必須每季向食藥局提交報告，說明節省藥價多少、是否出現潛在安全問題。佛州政府表示，進口藥品將先提供給矯正廳、身心障礙服務局等機構使用。