華府智庫專家：若賴清德當選 意味中對台政策失敗

華府智庫學者5日表示，若民進黨總統候選人賴清德(左圖)贏得總統大選，北京將視為對台政策失敗，若民進黨險勝，北京可能還保留一絲希望。中圖為民眾黨總統候選人柯文哲，右圖為國民黨總統候選人侯友宜。(路透)

台灣2024總統選舉倒數計時，華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)中國專家哈特(Brian Hart)5日表示，若民進黨 連續第三度贏得政權，北京將視為對台政策失敗，若民進黨險勝，北京可能還保留一絲希望；無論誰當選，中國大陸都會持續對台灣施壓，且美國學者和前官員認為，中方會選在台灣選後幾周或數月內，舉行軍事演習。

另一名中國專家甘思德(Scott Kennedy)則說，無論誰當選，戰爭機率都不高。

甘思德分析背後原因為，美中軍事平衡依然穩定，中國大陸對台灣和其他貿易夥伴的經濟依存度都很高，衝突成本甚至超越俄羅斯對烏克蘭作戰，以及超過9成台灣民眾傾向維持現狀，「這是超越藍綠的共識，任何人，即便是(民進黨總統候選人)賴清德 當選都不會脫離現狀」。

若綠險勝 北京保留統一希望

哈特說，北京不希望民進黨持續勝選，會看成是對台政策的失敗；若只是險勝，北京可能還會保留統一的一絲希望；若賴清德勝選後，即便沒有立刻改變做法走向獨立，或者興風作浪，北京還是會誇大賴的行動，貼上「麻煩製造者」和「分離主義」的標籤，伺機懲罰賴政府或在外交上孤立台灣。

哈特說，問題在於北京會怎麼做，是選後立刻出手，還是觀察就職典禮、甚至新總統上台後的做法。

台選後數周 解放軍 可能演習

哈特提到，CSIS日前完成對美台學者的調查，相較起來，台灣學者稍微樂觀一點，比較關心北京對台灣的經濟和外交作為；美國學者比較憂慮，有學者和前官員認為，中國大陸會在選後幾周或數月內，實施類似美國聯邦眾議院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台及蔡英文總統過境美國後舉行的軍事演習。

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)學者們5日在線上簡報會討論台灣即將舉行的總統選舉。

中國大陸在選前施放氣球並以戰機擾台，甘思德表示，解放軍意在威脅與嚇阻，表明若台灣跨越中方紅線，台灣或任何軍事支持台灣的一方，都要付出極大代價，同時這也是訓練和備戰的一部分；但他不認為，這等於北京開始打算意圖攻擊台灣或透過禁運等手段來製造危機。

此外，甘思德提到，台灣掌握多數先進晶片仍持續加碼投資與擴廠，這樣的相互依賴會創造風險，也會增加衝突成本，局勢艱困還要另尋方法處理。

另一名中國問題專家麥艾維(Lily McElwee)表示，美國政策立場是尊重台灣選舉，台灣1月選完，輪到美國11月選舉；她說，這段期間需要強化政策行動，大量溝通、持續重申和平穩定與現狀的重要性，也要提到美國對美中台的做法會受到美國選舉結果影響。